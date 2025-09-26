SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um pai e seus dois filhos -de 55, 36 e 27 anos? foram presos nesta sexta-feira (26) em Jequié, no interior da Bahia, suspeitos de formarem um grupo de agiotagem no estado.

Polícia Civil apreendeu R$ 3 milhões em espécie com a família. Também foram encontrados 30 veículos, joias avaliadas em R$ 500 mil, além de sete armas de fogo, entre pistolas, revólveres e carabinas.

Investigações começaram há um ano após a denúncia de um médico que afirmava ter sido vítima do grupo com a esposa. O casal mora em Vitória da Conquista, também no interior da Bahia, e teria perdido o equivalente a R$ 3 milhões em veículos e imóveis.

Matrículas de três imóveis que estavam em fase de transferência foram bloqueadas pela Justiça. Os policiais suspeitam que houve falsificação de documentos para obter empréstimos fraudulentos em bancos.

Família é suspeita de movimentar R$ 90 milhões em cinco anos. Os três são investigados por extorsão, lavagem de dinheiro, posse ilegal de arma de fogo e delitos contra a ordem tributária e econômica. A operação contou com a participação de 40 policiais.

A identidade dos suspeitos não foi divulgada, portanto, o UOL não conseguiu localizar a defesa deles. O espaço está aberto para manifestação.

