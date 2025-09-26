RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um trem de carga descarrilou na tarde desta quinta-feira (25) em Araraquara, no interior de São Paulo, após colidir com um caminhão carregado com cana-de-açúcar. O acidente ocorreu em uma passagem de nível próxima na area rural do bairro Aparecidinha, na altura da Estação do Ouro.

O impacto resultou no tombamento de 14 vagões e no descarrilamento de duas locomotivas, além de espalhar parte da carga de milho pela região.

Apesar da gravidade da colisão, não houve registro de feridos. As causas são investigadas.

Segundo a concessionária Rumo, responsável pela ferrovia, o caminhão avançou a linha férrea em um ponto devidamente sinalizado no momento em que o trem se aproximava. O maquinista acionou a buzina e os freios de emergência, mas não conseguiu evitar a batida.

Imagens do local mostram vagões tombados e trilhos retorcidos, com a carga espalhada pelo entorno da linha férrea.

Equipes da Rumo trabalharam em conjunto com órgãos competentes para liberar a via. A empresa informou que a circulação já foi restabelecida, embora os reparos estruturais ainda devam continuar.

Em nota, a concessionária reforçou que, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, a linha férrea é sempre preferencial para a passagem de trens. Atravessar uma passagem em nível sem parar é considerado infração gravíssima.