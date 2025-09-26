RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem suspeito de envolvimento no ataque a tiros contra a Escola de Ensino Médio Luís Felipe, em Sobral (CE), foi preso no início da tarde desta sexta-feira (26). Esta é a primeira prisão relacionada ao caso, que resultou na morte de dois adolescentes e deixou outros três feridos na manhã de quinta (25).

A Secretaria da Segurança Pública do Ceará não revelou a identidade do preso e afirmou que as buscas pelo segundo suspeito continuam.

Em nota, o governo estadual afirmou que segue "atuando de forma incansável" para capturar o outro envolvido e anunciou medidas emergenciais na cidade. Foi criado um Gabinete Extraordinário de Segurança em Sobral, além do reforço do policiamento. O Executivo também enviou à Assembleia Legislativa projeto que autoriza o Estado a comprar parte das férias dos policiais militares, garantindo mais efetivo nas ruas.

As secretarias de Educação e de Direitos Humanos foram deslocadas para prestar apoio à comunidade escolar e às famílias das vítimas.

O ataque ocorreu por volta das 10h de quinta-feira, no intervalo das aulas. Câmeras de segurança registraram quando dois homens estacionaram uma motocicleta na rua Coronel José Silvestre, desceram e seguiram em direção ao colégio. Minutos depois, o som de disparos foi ouvido. Em seguida, os suspeitos retornaram correndo, subiram na moto e fugiram.

As vítimas fatais foram identificadas como Victor Guilherme Sousa de Aguiar e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, de 16 e 17 anos, respectivamente. Três outros estudantes ficaram feridos ?dois deles já receberam alta, enquanto o terceiro permanece internado na Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

A Polícia Militar afirma ter identificado os autores do ataque e aponta que o crime estaria ligado ao tráfico de drogas na região. A Secretaria da Segurança informou que, com uma das vítimas, foi apreendida uma quantidade de entorpecentes, além de uma balança de precisão e embalagens para venda.

Um dos adolescentes feridos, de 16 anos, já responde por atos infracionais análogos a crimes como homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo e dano. Os outros dois atingidos têm 17 anos.

O bairro Campo dos Velhos, onde a escola está localizada, tem sido palco de disputas entre facções criminosas. No último fim de semana e também na quarta-feira (24), dois ataques armados foram registrados na mesma região. A Polícia Civil apura se há ligação entre esses episódios e o atentado à escola.