SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Partindo da Vila Mariana, um ônibus premium serve seis pretos e conta a história de São Paulo enquanto percorre, em uma hora e 50 minutos, 93 pontos turísticos na região do centro expandido.

O passeio sugere uma uma visita com olhar histórico dos prédios e pontos emblemáticos da região. Passa, por exemplo, por Theatro Municipal, Pátio do Colégio e Catedral da Sé ?esta última, onde encontram-se as sepulturas do regente Feijó e do cacique Tibiriçá, nomes ligados à trajetória da capital paulista. Durante o trajeto, um guia explica aos visitantes particularidades da história da metrópole.

Trata-se do On Board Bus, projeto introduzido em São Paulo em janeiro, amparado por um modelo de negócio que se convencionou chamar de turismo de experiência. Isto é, um modelo em que o visitante não é mero expectador, mas vivencia algo no lugar.

Nesta seara, há outras experiências semelhantes na capital paulista. O Dinner in The Sky, por exemplo, serve refeições em uma plataforma a 50 metros de altura. Além de outros passeios que introduzem o turista à vida e história da sociedade paulistana.

No modelo do On Board Bus, a aposta é no conforto, segundo a organização. Enquanto trafega-se pelas ruas da região central, os visitantes recebem serviço de bordo à moda primeira classe. Os passageiros, até 62 por viagem, têm acesso a open bar de vinho e cerveja sem álcool, sucos, chá e café.

O menu oferecido conta com entrada, prato principal e sobremesa, incluindo opção vegetariana. Estão entre as opções, por exemplo, creme de mandioquinha com sagu de vinho tinto e risoto caprese com fraldinha assada ao molho roti.

Entre outros endereços da visitação estão a praça Dom Orione, no Bexiga, o Teatro Sergio Cardoso, largo São Bento, avenida São João, Edifício Martinelli, Galeria do Rock, Paroquia da Consolação e praça Roosevelt. Segundo a organização, o ônibus turístico já transportou, desde janeiro, cerca de 5.000 passageiros.

O passeio acontece de quarta a sábado, às 19h, e às 12h, aos domingos. Às quartas, quintas e domingos, sai por R$ 275 por pessoa. Às sextas e sábados, por R$ 374.

Reservas podem ser feitas pelo telefone (11) 94433-1114. Além do agendamento, é necessário chegar ao local 45 minutos antes do embarque. Bilhetes para o passeio também podem ser comprados pelo site do passeio.