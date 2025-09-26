RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos suspeito de envolvimento no ataque a tiros contra a Escola de Ensino Médio Luís Felipe, em Sobral (CE), foi preso em flagrante, no bairro Sumaré, no início da tarde desta sexta-feira (26). Esta é a primeira prisão relacionada ao caso, que resultou na morte de dois adolescentes e deixou outros três feridos na manhã de quinta-feira (25).

O secretário da Segurança e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, afirmou que o detido é um dos autores dos disparos que atingiram os estudantes. A identidade dele não foi divulgada.

Segundo Sá, em depoimento, o suspeito nega participação no atentado, mas cai em contradição. "Há muitos indícios, muitas provas de que ele esteve no cenário do crime. A autoridade policial que vai efetuar o auto de prisão em flagrante tem a convicção de que ele praticou os disparos", afirmou.

O secretário disse ainda que o homem já respondia por homicídio, roubo, associação criminosa e corrupção de menor. Ele havia sido detido por homicídio em 2016, foi solto em 2018 e voltou a ser preso em 2019, por roubo. Em março deste ano, deixou novamente o sistema prisional. "Em julho deste ano praticou outro homicídio, pelo qual inclusive está sendo preso neste momento, com mandado de prisão. E ontem praticou o duplo homicídio contra os alunos e as três tentativas de homicídios, está sendo autuado também em flagrante", afirmou.

De acordo com Sá, o preso não revelou o paradeiro das armas usadas no atentado. "Ele se reluta a dizer onde estão. Ontem, apreendemos duas e foram para perícia, podem ser essas ou não. O trabalho integrado continua até a gente conseguir chegar no outro autor. Esse crime não vai ficar impune", completou.

A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que as buscas pelo segundo suspeito continuam. O governo estadual anunciou medidas emergenciais em Sobral, como a criação de um Gabinete Extraordinário de Segurança, reforço no policiamento e o envio à Assembleia Legislativa de projeto que autoriza a compra de parte das férias de policiais militares, para aumentar o efetivo nas ruas.

As secretarias de Educação e de Direitos Humanos também foram deslocadas para prestar apoio à comunidade escolar e às famílias das vítimas.

O ataque ocorreu por volta das 10h de quinta-feira, no intervalo das aulas. Câmeras de segurança registraram quando dois homens estacionaram uma motocicleta na rua Coronel José Silvestre, desceram e seguiram em direção ao colégio. Minutos depois, o som de disparos foi ouvido. Em seguida, os suspeitos retornaram correndo, subiram na moto e fugiram.

Os dois mortos foram identificadas como Victor Guilherme Sousa de Aguiar, 16, e Luiz Cláudio Sousa Oliveira Filho, 17. Três outros estudantes ficaram feridos ?dois deles já receberam alta, enquanto o terceiro permanece internado na Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

A Polícia Militar afirma ter identificado os autores do ataque e aponta que o crime estaria ligado ao tráfico de drogas na região. A Secretaria da Segurança informou que, com uma das vítimas, foi apreendida uma quantidade de entorpecentes, além de uma balança de precisão e embalagens para venda.

Um dos adolescentes feridos, de 16 anos, já responde por atos infracionais análogos a crimes como homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo e dano. Os outros dois atingidos têm 17 anos.

O bairro Campo dos Velhos, onde a escola está localizada, tem sido palco de disputas entre facções criminosas. No último fim de semana e também na quarta-feira (24), dois ataques armados foram registrados na mesma região. A Polícia Civil apura se há ligação entre esses episódios e o atentado à escola.