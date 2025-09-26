CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O vereador Rogério Frediani (PL), de Ubatuba (SP), disse a uma mulher durante uma audiência pública para ela "calar a boca" porque "já latiu muito". A audiência pública organizada pela Câmara de Vereadores acontecia na noite desta quinta-feira (25), no Teatro Municipal, e contou com a participação de mais de 400 pessoas.

"Ô, minha filha, senta aí, fica quieta. Você já latiu muito. Ah, cala a boca", disse ele, ao ser interrompido por uma manifestação da plateia. No vídeo da Câmara, que transmitiu o encontro pelas redes sociais, não é possível ouvir o que a mulher fala ao vereador.

A plateia reclamou da atitude de Frediani e, diante da situação, o presidente da Câmara, Gady Gonzalez (MDB), foi ao microfone. "Cala a boca é demais, Rogério. Pessoal, respeitem o vereador. E respeita o público também, Rogério. Não fala cala a boca. Pessoal, respirem, por gentileza", disse o emedebista.

"É importante que vocês respeitem a fala dele e ele respeitem vocês. Mas vamos dar continuidade", afirmou Gonzalez. Frediani retomou a fala logo em seguida e reclamou do que chama de "torcida do contra".

"A gente sabe que tem aqui uma torcida para que [o município] não dê certo. Quem perde somos nós todos. Ficam aqui falando, falando, falando, atrapalhando todas as ideias [para o município]", afirmou o vereador do PL, que é aliado da atual prefeita, Flavia Pascoal (PL). Ela também estava presente na audiência.

A reportagem não conseguiu falar com o vereador no início da noite desta sexta-feira (26).

Econômica Federal, por meio do programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

Do total, R$ 120 milhões seriam destinados à construção de um novo hospital e R$ 50 milhões a obras de infraestrutura urbana. A operação financeira depende de aprovação da Câmara Municipal.

Ao final da audiência, o presidente da Câmara anunciou a abertura de uma enquete sobre o tema.

"A gente sabia que o clima ia ser assim. Há torcida dos dois lados e infelizmente não há torcida para que Ubatuba melhore. Minha torcida é que a cidade cresça, evolua, independente de quem é o prefeito", continuou Frediani, ainda na audiência.

Segundo ele, "tem torcida que já está em 2028, torcendo para dar errado porque é a prefeita que está fazendo". "A gente sabe muito bem o que está sendo feito. Aí fica esse pessoal que chegou ontem falando alguma coisa e não dá certo. É por isso que Ubatuba é desse jeito", afirmou Frediani.

Frediani tem uma longa trajetória na política de Ubatuba, uma cidade do litoral de São Paulo com mais de 90 mil habitantes. Ele exerceu seu primeiro mandato como vereador na década de 1990.