SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodovias estaduais paulistas sob concessão terão até o fim do ano o início de funcionamento de 16 pórticos de pedágio free flow (de passagem livre). A informação é da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

Além desses, outros 21 pedágios do tipo também estão previstos para começar a cobrança, ainda em 2025, no trecho de 25 quilômetros entre a capital paulista e Arujá, na região metropolitana de São Paulo da rodovia federal Presidente Dutra.

Ou seja, ainda este ano o estado terá 37 novos free flow em funcionamento.

Outros sete pórticos, que podem confundir o motorista, serão instalados apenas para monitoramento de tráfego em rodovias estaduais. Ou seja, não irão cobrar de quem passar por eles.

Alguns desses pórticos irão substituir praças de pedágio tradicionais com cancela. Esse é o caso da Rodovia Tavares, na região de Sorocaba, que dará início à cobrança automática em três pórticos a partir da próxima quarta-feira (1º).

Até o fim do ano, sem data definida, a Raposo ainda terá mais quatro pedágios de passagem livre, chamados pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) de Siga Fácil.

Também à espera de cronograma para início de funcionamento, há free flow na Mogi-Dutra, na Mogi-Bertioga, na Rio-Santos, com suas ramificações de nomes na Baixada Santista, na Brigadeiro Faria Lima (estrada que liga o município de Matão à divisa de Minas Gerais) e no trecho norte do rodoanel (região metropolitana de São Paulo).

Desde o ano passado três pórticos já fazem esse tipo de cobrança, em Jaboticabal e Itápolis, no interior, e no contorno sul da rodovia dos Tamoios, em São Sebastião, no litoral norte.

No momento, conforme a Artesp, apenas os três pedágios eletrônicos que passam a funcionar na próxima quarta, na Raposo, têm preços definidos (veja abaixo).

No início de 2025, o governo chegou a projetar até 2030 a instalação de 58 pórticos equipados com o sistema de pedágio eletrônico free flow em rodovias estaduais nos atuais contratos concedidos à iniciativa privada.

Esse tipo de cobrança gerou protestos em vários municípios. No caso do lote litoral, concedido no ano passado à concessionária Novo Litoral, prefeituras e representantes da sociedade civil tentaram barrar na Justiça, mas não conseguiram, a concessão sob o argumento de que se criaria pedágios urbanos e a cobrança poderia prejudicar o turismo.

Nesta sexta-feira (26), a Ouvidoria de Santos anunciou que abrirá na próxima quarta-feira cadastramento para que moradores da área chamada continental solicitem a isenção do pedágio eletrônico instalado na rodovia Rio-Santos, entre os bairros Iriri e Caruara. O prazo vai até 20 de outubro.

"O benefício é restrito a quem reside na região. O objetivo é evitar que moradores locais sejam onerados pelo novo sistema de cobrança", afirma a prefeitura santista, em nota. No texto, diz que a isenção dependerá de aprovação do governo estadual.

Na semana passada, a gestão Tarcísio afirmou que o lote litoral vai modernizar 212 quilômetros de rodovias na Baixada Santista com um investimento previsto de R$ 4,3 bilhões.

"As obras incluem duplicações, novas marginais, ciclovias, passarelas, recuperação do pavimento e reforço na sinalização, além de tecnologias que aumentam a segurança, como câmeras e bases de atendimento 24 horas", disse o governo.

Segundo a Artesp, as cobranças só serão autorizadas após a conclusão, por parte das concessionárias, de investimentos previstos em contrato.

Por esse modelo, em vez de uma praça de pedágio, são usados pórticos com câmeras capazes de identificar as placas de veículos em movimento ou o sinal das tags (do mesmo tipo usado em pedágios convencionais e estacionamentos de acesso sem parada).

Para veículos com tags válidas, a cobrança é feita automaticamente pela operadora contratada.

Quem não conta com esse dispositivo colado no para-brisa tem até 30 dias para fazer o pagamento.

Responsáveis pelas rodovias devem criar canais digitais, como sites e aplicativos, ou mesmo locais físicos, para que o usuário consiga fazer o pagamento do pedágio.

*

SERVIÇO

Novos pedágios de passagem livre

RODOVIAS ESTADUAIS

A partir da próxima quarta-feira (1º)

SP-270 Raposo Tavares

Preços

São Roque (km 48): de R$ 10,10 em único sentido para R$ 5,05 em cada sentido

Alumínio (km 83): de R$ 9,90 em um único sentido para R$ 4,95 em cada sentido

Araçoiaba (km 111): R$ 4,20 por sentido

*A operação de outros quatro pórticos na rodovia está prevista ainda para 2025

Como pagar

Para quem tem tag colada no para-brisa

Débito automático, com direito a 5% de desconto básico, e até 20% de desconto adicionais para usuários frequentes de veículos leves que circulam pelo mesmo pórtico mais de uma vez, no mesmo sentido, dentro do período de um mês

Demais motoristas

É preciso fazer o pagamento em até 30 dias

- Pelo site Pedágio Digital (https://www.pedagiodigital.com/)

- Aplicativo CCR Rodovias

- WhatsApp (0800 252 7280), com opções de Pix e cartão de crédito

Sem data definida até dezembro

SP-088 (Mogi-Dutra)

Km 37

Km 40

SP-O98 (Mogi-Bertioga)

Km 92

SP-055 (Rio Santos, Doutor Manuel Hipólito Rego e Padre Manoel da Nóbrega)

Km 238

Km 361

SP-326 (Brigadeiro Faria Lima)

Km 357

Km 307

Rodoanel Norte

Dois pórticos, na entrada e saída do trecho que ligará a avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em São Paulo, à rodovia Presidente Dutra

RODOVIA FEDERAL

Presidente Dutra

Os pórticos ficam nas novas entradas e saídas das pistas marginais para as expressas