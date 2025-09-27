SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um paraquedista do exército ficou preso na fiação em Anápolis (GO), após um salto malsucedido. Ele foi resgatado pelos bombeiros e passa bem.

O incidente ocorreu na última quinta-feira (26) e foi registrado por moradores. As imagens, reproduzidas em redes sociais, mostram o equipamento completamente enrolado nos fios de alta tensão.

Ao G1 Goiás, o Corpo de Bombeiros informou que o militar caiu durante um salto de treinamento e ficou enroscado nos fios. Ele já tinha se soltado, no entanto, quando o resgate chegou ao local. O homem teve apenas ferimentos leves e recusou transporte até o hospital.

A Equatorial, fornecedora de energia do estado, afirmou que o incidente impactou o fornecimento de energia na região, que foi reestabelecido às 23h11.