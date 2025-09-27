SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tarcísio freia ofensiva presidencial, ANP interdita refinaria da Refit, Netanyahu é boicotado na ONU e outras notícias para começar este sábado (27).

ELEIÇÕES 2026

Tarcísio freia ofensiva presidencial enquanto Ratinho Jr. busca políticos de SP por 2026. Desânimo sobre projeto de anistia e resistência do clã Bolsonaro em indicar presidenciável pesam para governador de SP.

GOVERNO LULA

Sabino entrega carta de demissão a Lula após ultimato do União Brasil, mas ainda tenta ficar. Ministro do Turismo diz que seguirá dialogando com cúpula do partido para permanecer no cargo.

ECONOMIA

ANP interdita refinaria da Refit por suspeita de irregularidades na venda de combustíveis. Companhia afirma que jamais atuou como empresa de fachada para atividades ilegais.

ONU

Boicotado em discurso na ONU, Netanyahu compara reconhecer Palestina a dar Estado à Al Qaeda pós-11/9. Brasil e outras delegações deixam plenária antes de fala de premiê de Israel na Assembleia-Geral.

COP30

COP30 pede ajuda a bancos e filantropia para pagar hospedagem de países em Belém. Conferência tem acordo avançado com banco latino-americano.

ESTADOS UNIDOS

Conversa presencial entre Lula e Trump pode ocorrer em um terceiro país. Presidente brasileiro deve manter contato telefônico ou virtual com o americano antes de acerto sobre encontro físico.

ALEMANHA

Justiça da Alemanha despeja partido de extrema direita de sua sede em Berlim. AfD, no entanto, celebra decisão do tribunal, que descartou despejo imediato e permitirá mais um ano de locação.

MERCADO DE TRABALHO

Toyota dará férias a 5.700 trabalhadores, fará lay-off e vai manter salários após destruição em fábrica. Montadora negocia com três sindicatos providências após vendaval que destruiu fábrica.

RIO DE JANEIRO

STJ revoga prisão preventiva do rapper Oruam e impõe medidas cautelares. Ministro Joel Ilan Paciornik considerou fundamentação da prisão insuficiente.

ECONOMIA

Gigante dos games Electronic Arts está prestes a ser comprada por grupo de investidores, diz jornal. Empresa é responsável por jogos como The Sims e o antigo Fifa.

CELEBRIDADES

Filho de Gal Costa escreve carta para cantora que completaria 80 anos. Gabriel Costa compartilhou um texto nas redes sociais com palavras de saudade e gratidão.

BELEZA

Nunca é só cabelo e beleza, dizem donos de salões e clínicas de estética para mulheres negras. Além de cortes e tratamentos, prioridade é a escuta e a autoestima da cliente, afirmam profissionais.