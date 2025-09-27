SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um cachorro foi baleado após ser "jurado de morte" por traficantes na favela Para-Pedro, em Irajá, zona norte do Rio. Foi o segundo caso em menos de 24 horas ?só no mês de setembro, seis animais foram alvo de violência urbana na cidade.

O animal foi "jurado de morte", segundo moradores. Eles relataram que o cachorro, batizado de Irajá, virou alvo de bandidos depois de ter mordido uma pessoa. "Assim que recebemos o chamado, fomos apanhá-lo, porque, além de estar ferido, corria risco de ser morto. Não pode voltar para a favela de jeito nenhum. Precisamos de adoção para ele", disse o secretário Luiz Ramos Filho, da SMPDA (Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais).

"Temos atendido muitos animais baleados. Isso vem acontecendo com muita frequência. Só por ter latido ou avançado já é o suficiente para ser mais um nas estatísticas da violência, da brutalidade", diz Luiz Ramos Filho, secretário da SMPDA-RJ.

Cachorro quebrou a pata e perdeu um dedo. A bala entrou pelo tórax e saiu pela pata esquerda dianteira. Já operado, ele vai ficar em um abrigo da prefeitura aguardando adoção. O ataque ao cachorro ocorreu na quinta-feira. "Vamos acompanhar para ver se precisará passar por nova cirurgia. Temos atendido muitos casos de animais baleados, é muito comovente", disse o ortopedista Alexandre Camarinha, responsável pela cirurgia.

O caso foi o segundo em menos de 24 horas. Na manhã de quarta-feira, a cadela Nina levou um tiro quando estava na porta de casa, no morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, também na zona norte. No local, acontecia um confronto entre policiais militares e traficantes. A bala entrou pelo tórax e saiu pela pata esquerda dianteira.

A cadela passou por cirurgia. Ela recebeu os primeiros atendimentos no posto médico veterinário municipal de Vicente de Carvalho e depois foi encaminhada para a emergência do Instituto Jorge Vaitsman, na Mangueira, onde foi operada para colocar um fixador externo e passa bem.

CASOS TÊM AUMENTADO

Só em setembro, seis animais foram alvo da violência urbana, segundo a SMPDA. A secretaria informou que vai criar um protocolo dos atendimentos e comunicar às autoridades policiais. "Observamos que a incidência de animais baleados vem aumentando assustadoramente. Em alguns casos, nem chegamos a resgatar porque o bicho é morto pelo poder paralelo. Temos recebido constantemente chamados de animais jurados de morte, baleados propositalmente ou vítimas de balas perdidas, durante confronto entre a polícia e bandidos", disse Ramos Filho.

Cadela grávida foi baleada. Segundo o secretário, o tutor de uma cadelinha grávida foi expulso pelos bandidos de uma favela da zona oeste e, como vingança, os criminosos balearam o animal. "A cadela foi operada na nossa rede, mas os fetos não sobreviveram", disse.

Adote um animal. Interessados em adotar os animais abrigados pela prefeitura do Rio devem entrar em contato com a secretaria pelo Instagram. A equipe fará uma entrevista com a pessoa e poderá levar o animal até a residência, já vacinado, castrado e microchipado.