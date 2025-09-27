SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CVS (Centro de Vigilância Sanitária) paulista afirmou neste sábado (27) que duas pessoas morreram neste mês intoxicadas por metanol na região metropolitana de São Paulo. O órgão detalhou que os óbitos ocorridos na capital e em São Bernardo do Campo estão entre os seis casos de intoxicação confirmados desde junho no estado.

Atualmente, há dez casos sob investigação na cidade de São Paulo. A suspeita é de que essas pessoas tenham consumido bebidas contaminadas, segundo o órgão subordinado à gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Municípios paulistas estão monitorando e fiscalizando estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas, como distribuidoras e bares que estariam envolvidos com casos de produtos contaminados, segundo nota enviada pelo CVS à reportagem.

O órgão ainda reforçou que o consumo de bebidas alcoólicas de origem clandestina ou sem procedência confiável representa risco à saúde, já que podem conter substâncias tóxicas.

A recomendação é que bares, empresas e demais estabelecimentos redobrem a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos, e que a população adquira apenas bebidas de fabricantes legalizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal, evitando opções de origem duvidosa e prevenindo casos de intoxicação que podem colocar a vida em risco.

Na sexta-feira (26), a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça emitiu nota na qual afirmava que nove pessoas foram intoxicadas por metanol no estado de São Paulo em um período de 25 dias, mas sem mencionar mortes.

Segundo a secretaria, todos os casos ocorreram após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, conforme notificações feitas ao SAR (Sistema de Alerta Rápido). Até a tarde deste sábado afirmou não ter novas informações sobre o caso.

O número de intoxicações, inicialmente registrado pelo Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) de Campinas (SP) e enviado ao Comitê Técnico do SAR, é considerado "fora do padrão" pela rapidez com que aconteceu e pelo tipo diferente dos casos que costumam ser notificados.

Nos últimos dois anos, o Ciatox recebeu casos de intoxicação por metanol causados principalmente pela ingestão de combustíveis, muitas vezes em situações de abuso de substâncias e envolvendo a população em situação de rua.

Porém, desta vez, segundo a notificação recente, as intoxicações aconteceram em ambientes comuns de consumo social, como bares, e envolveram diversas bebidas alcoólicas, como gim, whisky e vodka. Esses casos são considerados inéditos no centro toxicológico.

Dúvidas sobre intoxicação podem ser esclarecidas pelo Centro de Controle de Intoxicações da cidade de São Paulo, que atende todo o Brasil pelo número: 0800 7713733. A equipe clínica está preparada para orientar a população em casos de suspeita de intoxicação 24 horas por dia, nos 7 dias da semana.