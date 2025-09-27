SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 36 anos foi morta a facadas na noite da última quinta-feira (25) região de Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo.

O autor do homicídio seria o filho da vítima, um menino de nove anos de idade, segundo a apuração realizada por policiais militares que estiveram no local, informou neste sábado (27) a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Socorrida ainda com vida, a mulher foi levada para unidades de saúde da região, mas não resistiu.

O menor ficou sob responsabilidade do Conselho Tutelar, respeitando o estabelecido no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei impede a detenção e aplicação de medidas socioeducativas para menores de 12 anos.

O caso foi registrado como homicídio no 101° Distrito Policial, localizado no Jardim dos Imbuias, e exames periciais foram solicitados.