A senhora que distribui doces na esquina é a aposentada Tânia Ponciano, 65 anos.

Meu amor, a tia vai pegar mais no carro, justifica para uma das crianças que ficou triste por não ter conseguido chegar a tempo de pegar um doce.

Os doces de Ponciano são especiais. Ela mesma faz as maçãs cobertas de chocolate.

Eu sou muito devota. Minha devoção é de muito amor. A minha mãe era umbandista, tinha um terreiro. A minha família toda é de umbanda, então, a gente continuou a missão da mamãe, conta.

Depois de garantir a própria maçã achocolatada, Kennedy, 6 anos, pediu até para posar para foto.

Eu gosto muito, pego muito doce, uns 20 saquinhos. Junta os meus com os do meu irmão e fica bem grandão, diz animado.

Ibejis: Cosme e Damião

A festa dos santos Cosme e Damião é uma comemoração de origem cristã, mas que no Brasil foi influenciada por tradições de matriz africana, celebrada no dia 27 de setembro pela população dessas religiões e no dia 26 pela Igreja Católica.

Em 27 de setembro, celebra-se o dia do orixá das crianças, Ibejis, representados por dois gêmeos, que remetem à infância, à inocência e à vontade de viver.

À época da escravidão, pessoas trazidas à força da África não eram livres para cultuar as suas divindades. Tinham que as associar com alguns santos católicos para não serem perseguidas.

Ibejis foram, então, associados aos santos Cosme e Damião, dois irmãos médicos que realizavam curas por volta do ano 300 na Ásia Menor, entre os atuais territórios da Síria e Turquia.

A infância e os doces vieram desse sincretismo.