SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Referência no auxílio a hospitais para diagnóstico e tratamento de casos de intoxicação, o Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) de Campinas (SP) recebeu nove pedidos de atendimento neste mês de pacientes que possivelmente ingeriram metanol.

O número em um curto espaço de tempo é considerado fora do padrão, especialmente pela forma como as vítimas ou seus parentes reportaram o contato com a substância nociva: em todos os casos há relatos de consumo de bebida alcoólica destilada.

Duas mortes foram confirmadas neste sábado (27) pelo CVS (Centro de Vigilância Sanitária) do estado de São Paulo. Ambas ocorreram neste mês, sendo uma na capital paulista e outra em São Bernardo do Campo. O serviço anota oficialmente seis casos de intoxicação confirmados desde junho no estado. Existem ainda outros dez sob investigação na cidade de São Paulo.

O número de pessoas intoxicadas, porém, pode estar subdimensionado, afirma Camila Carbone Prado, médica-assistente do Ciatox de Campinas, que tem atuado nas ocorrências.

Ela afirma que, antes do crescimento abrupto das últimas semanas, apenas alguns casos isolados chegavam ao serviço e costumavam ser de pessoas em situação de rua que consumiram etanol contaminado, comprado em postos de combustíveis.

"A suspeita de que agora estamos lidando com bebida alcoólica convencional assustou bastante e é provável que isso tenha uma dimensão maior do que a gente está sabendo", afirma a médica.

Em ao menos quatro casos, os produtos foram comprados em garrafas lacradas, de marcas conhecidas e em estabelecimentos que, a princípio, não levantariam suspeitas, como adegas e similares. Gim, uísque e vodca foram os tipos mencionados. Em ao menos um dos casos, o consumo ocorreu em uma festa de estudantes universitários da capital paulista.

Localizado no Hospital das Clínicas da Unicamp, o Ciatox atende remotamente casos reportados por estabelecimento de saúde de diversas regiões.

Diante do cenário preocupante, o Ciatox notificou os casos recebidos ao SAR (Sistema de Alerta Rápido) e, diante das informações, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça emitiu uma nota nesta sexta-feira (26) alertando sobre as ocorrências registradas pelo centro de assistência em Campinas.

Municípios paulistas estão monitorando e fiscalizando estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas, como distribuidoras e bares que estariam envolvidos com casos de produtos contaminados, segundo a Vigilância Sanitária paulista.

A recomendação é que bares, empresas e demais estabelecimentos redobrem a atenção quanto à procedência dos produtos oferecidos, e que a população adquira apenas bebidas de fabricantes legalizados, com rótulo, lacre de segurança e selo fiscal, evitando opções de origem duvidosa e prevenindo casos de intoxicação que podem colocar a vida em risco.

Na capital paulista, a Secretaria Municipal da Saúde afirmou que, em 2025, foram registrados 14 casos suspeitos de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica adulterada.

Os sintomas podem incluir ataxia (desequilíbrio e falta de coordenação), sedação, desinibição, dor abdominal, náuseas, vômitos, cefaleia, taquicardia, convulsões e visão turva.

Dúvidas sobre intoxicação podem ser esclarecidas pelo Centro de Controle de Intoxicações da cidade de São Paulo, que atende todo o Brasil pelo número: 0800 7713733. A equipe clínica está preparada para orientar a população em casos de suspeita de intoxicação 24 horas por dia, nos 7 dias da semana.

Tags:

Médica