SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo comunicou nesta sexta-feira (26) que transferiu os búfalos encontrados no rio Pinheiros para um haras em Suzano, na região metropolitana da capital. Os animais receberam cuidados e foram registrados no sistema estadual de rastreamento.

A ação envolveu a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e a Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo. Médicos veterinários da Defesa Agropecuária aplicaram vacinas e realizaram exames clínicos nos búfalos.

A manada de mais de dez animais apareceu na margem do rio, na altura da estação Santo Amaro, na zona sul. Eles também invadiram a ciclofaixa. A Defesa Agropecuária constatou que se tratava de uma criação de subsistência e que não havia cadastro junto ao sistema informatizado de gestão animal e vegetal.

"Imediatamente nossos técnicos realizaram o cadastro dos animais, além de orientarem a proprietária a respeito da necessidade da Guia de Trânsito Animal, a GTA, documento obrigatório para a movimentação de animais que garante a rastreabilidade, ou seja, permite conhecer o local de onde saíram e para onde esses animais irão", disse Rogério Junqueira, médico-veterinário e diretor da Defesa Agropecuária em Santos, responsável pelo atendimento na região metropolitana de São Paulo.

A criadora dos búfalos já tinha sido notificada pela prefeitura há mais de um mês devido à presença dos animais na região de Santo Amaro. Em nota, a gestão municipal disse que Ednalva Mendes da Silva, 59, fora avisada sobre o problema no dia 4 de agosto.

No último dia 16, ela afirmou à Folha que não tinha condições de alimentá-los há meses e pedia ajuda para vendê-los.

A criação de búfalos é comum no extremo sul de São Paulo. O leite da espécie é vendido para produtores de laticínios na região.