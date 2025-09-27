SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (27) o concurso 2920 da Mega-Sena, que tem o prêmio principal de R$ 80.688.743,70.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 08 - 12 - 16 - 19 - 31 - 58.

O valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. O jogo pode ser feito até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.