SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aposta simples feita em bilhete físico na Loteria A 99, na cidade de Porto Alegre (RS), foi a única acertadora das seis dezenas do concurso 2920 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (27), e receberá o prêmio principal de R$ 80.688.743,70.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 08 - 12 - 16 - 19 - 31 - 58.

Outros 117 bilhetes acertaram cinco números e levaram R$ 28.705,88 cada, além de 6.677 apostas que ganharam R$ 829,13 após marcarem quatro dezenas sorteadas.

Para o próximo sorteio, a ser realizado no sábado (13), o prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões, segundo o banco estatal.