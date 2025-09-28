Morte do cientista francês Louis Pasteur (130 anos) - foi mais conhecido do público em geral por inventar um método para impedir que leite e vinho causem doenças, um processo que veio a ser chamado de pasteurização, em homenagem ao seu sobrenome

Exibição do primeiro telejornal a ser exibido no Brasil, o jornal Imagens do Dia (70 anos)

Promulgação da Lei dos Sexagenários, que libertava todos os escravos com mais de 60 anos (140 anos)

Dia Internacional do Acesso Universal à Informação - data reconhecida pela Unesco

Dia Mundial da Raiva - comemoração para marcar a data da morte do microbiologista e químico francês Louis Pasteur, que faleceu em 28 de setembro de 1895, e que, com a colaboração de seus colegas, também desenvolveu a primeira vacina eficaz contra a raiva. A data é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS)