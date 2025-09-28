SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Spalone, 29, protagonizou uma reviravolta internacional neste sábado (27). Após ser liberado pelas autoridades no Panamá, ele foi preso novamente horas depois ao desembarcar em Buenos Aires, na Argentina. O influenciador é suspeito de fazer parte de um esquema que desviou cerca de R$ 147 milhões usando transferências via PIX.

A prisão foi coordenada pela Polícia Federal e contou com o apoio das polícias da Argentina, Panamá, Paraguai, Estados Unidos e da Polícia Civil de São Paulo. Spalone agora aguarda na Argentina os trâmites para a extradição ao Brasil.

A primeira detenção ocorreu no aeroporto do Panamá. Spalone, que tem mais de 843 mil seguidores no Instagram e costuma exibir uma vida de investidor em Dubai, teria começado a fuga no Paraguai. O plano original era voar para Nova York (EUA), com uma conexão no Panamá, e, segundo as investigações, o destino final seria Dubai.

Contudo, durante a escala, o influenciador mudou de planos e tentou comprar uma passagem para a Holanda, momento em que foi detido pela primeira vez. Após a liberação no Panamá, ele embarcou em um voo para a Argentina, onde foi preso assim que desembarcou.

GOLPE MILIONÁRIO

Spalone é suspeito de participar de um esquema que, em fevereiro deste ano, realizou centenas de transferências via Pix que totalizaram R$ 146.593.142,28.

De acordo com a Polícia Civil de SP, os criminosos utilizaram credenciais de uma empresa prestadora de serviços para efetuar os desvios, transferindo o dinheiro para outras dez contas no mesmo banco, em uma manobra conhecida como "Pix indireto".

Embora parte do valor tenha sido recuperada, o prejuízo efetivo para a instituição financeira foi estimado em R$ 39 milhões.

O QUE DIZ A DEFESA

O advogado Eduardo Maurício, que representa Spalone, confirmou que o cliente foi liberado no Panamá e preso novamente em Buenos Aires, desta vez, segundo ele, "com uma inclusão ao que parece correta na Interpol". A defesa alega que a primeira detenção foi "ilegal e abusiva", já que o cliente nunca havia sido formalmente intimado a prestar esclarecimentos no Brasil.

Maurício afirma que já apresentou provas da inocência do influenciador e que buscará a revogação da prisão, além de planejar a exclusão do nome de Spalone da lista da Interpol. A defesa também cita a intenção de levar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos.