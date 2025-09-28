SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criação de empregos formais desacelera em 2025, STF quer reajuste de 8% para servidores do Judiciário, EUA preparam ataques contra alvos dentro da Venezuela e outras notícias do dia.

ECONOMIA

Criação de empregos formais desacelera com juro alto em 2025; agro é exceção.Brasil gera 1,3 milhão de vagas com carteira de janeiro a julho, 10,4% abaixo de 2024. Construção mostra perda de ritmo mais persistente, diz FGV Ibre.

JUDICIÁRIO

STF quer reajuste de 8% por ano para servidores do Judiciário até 2028. Projeto de lei com a proposta foi enviado nesta semana ao Congresso Nacional. Barroso aponta perdas causadas pela inflação e evasão de profissionais como justificativa.

EXTERIOR

EUA preparam opções de ataques contra alvos dentro da Venezuela, diz TV. Segundo a NBC News, Trump ainda não aprovou plano, e Washington e Caracas conversam por meio de intermediários no Oriente Médio. Ofensiva pode começar em semanas, de acordo com pessoas ouvidas pela rede de televisão.

MERCADO DE TRABALHO

Com IA e longevidade, vamos trabalhar por mais tempo em jornadas menores, diz Haddad. Ministro da Fazenda evitou cravar apoio ao fim da jornada 6x1. Para o chefe da equipe econômica, é necessário pensar em novo equilíbrio.

POLÍTICA

Michelle Bolsonaro diz que quer ser primeira-dama, não presidente. Declaração foi feita em evento do PL Mulher em Rondônia neste sábado (27); ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. Na última semana, em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, Michelle havia admitido a possibilidade de entrar na disputa.

ELEIÇÕES

Eduardo Bolsonaro semeia bases para 2026 e projeta bolsonarismo mais ideológico. Deputado briga com centrão e tenta realinhar grupo radical que se reunia em torno de Olavo de Carvalho. Enquanto cogita deixar PL e disputar Planalto à distância, ele agrupa ao menos 20 deputados 'eduardistas'.

ASSEMBLEIA DA ONU

Rússia dará 'resposta decisiva' a qualquer agressão, diz chanceler na ONU. Na Assembleia-Geral, Serguei Lavrov afirma que Putin está disposto a negociar fim da Guerra da Ucrânia, mas exige cumprimento de garantias. Pronunciamento ocorreu após Trump mudar sua retórica sobre conflito entre Rússia e Ucrânia.

PROGRAMA NUCLEAR

Irã volta a sofrer sanções por programa nuclear após dez anos e convoca embaixadores em países europeus. Reino Unido, Alemanha e França ativaram mecanismo de reimposição automática.Conselho de Segurança da ONU vetou adiamento do prazo proposto por Rússia e China.

SEGURANÇA

Mercado de torres de vigilância cresce em SP e atrai dos Jardins à 25 de Março. Cada vez mais comum, serviço custa entre R$ 500 e R$ 900 para condomínios, em média. Na capital paulista, 50% das câmeras do Smart Sampa já são da iniciativa privada; em abril, eram 25%.

COTIDIANO

Criança de 9 anos mata a própria mãe a facadas em São Paulo. Menor está sob responsabilidade de Conselho Tutelar. Lei não permite detenção ou medida socioeducativa.

URBANISMO

Ocupação urbana nas represas Billings e Guarapiranga cresce uma Paris em 40 anos. Fiscalização demoliu 4.400 imóveis irregulares nos últimos cinco anos. Apesar disso, área ocupada nesse período é equivalente ao tamanho de São Caetano do Sul.

CULTURA

Escrever livros é um roubo contínuo e autores são todos crianças, diz Zadie Smith. Escritora lança 'A Fraude', seu primeiro romance histórico. Britânica diz que Reino Unido só faz bem literatura infantil.

SAÚDE

São Paulo tem duas mortes por intoxicação por metanol. Vítimas estão entre os seis casos confirmados desde junho no estado. Vigilância sanitária suspeita de bebida alcoólica contaminada.