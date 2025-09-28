SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Gabriel Spalone foi preso, novamente, na noite deste sábado (27) na Argentina. No dia anterior, ele havia sido detido no Panamá pela Polícia Federal e liberado horas depois, já que seu nome não estava incluído na lista da Interpol.

Ele é considerado parte de um esquema de fraudes por meio de Pix, que teria desviado mais de R$ 146 milhões.

A primeira detenção durou menos de 24 horas. Na sequência, ele seguiu viagem, mas seu nome foi então incluído na lista da Interpol. Assim, Gabriel foi preso novamente em Buenos Aires, capital argentina.

Em nota, a Polícia Federal afirma que coordenou a prisão de Spalone, procurado por fraude milionária cometida contra instituição bancária brasileira. Parte dos R$ 146 milhões foi recuperada, segundo a investigação, mas =calcula-se que houve um prejuízo final de R$ 39 milhões.

Ainda segundo a PF, a prisão foi efetuada com o apoio da Polícia Civil de São Paulo e das autoridades da Argentina, Panamá, Paraguai e Estados Unidos. "A prisão foi realizada na noite deste sábado pelo escritório da Interpol da Polícia Federal Argentina, quando o procurado desembarcou naquele país de voo oriundo do Panamá", diz a nota.

Agora, Gabriel deve permanecer detido na Argentina, aguardando os trâmites de extradição para o Brasil.

A defesa do influenciador, representada por Eduardo Maurício, afirma que "exercerá a defesa do influencer e empresário no processo de extradição que se inicia na Argentina". Também alega que, em paralelo, já foram fornecidas provas da sua inocência e foi requerida no Brasil a revogação da sua prisão pendente de decisão judicial.

Também diz que, se necessário, impetrará habeas corpus perante o Tribunal e que fará o pedido de exclusão do nome de Spalone da Interpol. A defesa também afirma que estuda uma denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos. "Tudo visando que Gabriel possa responder o processo em liberdade", diz o advogado.

Tags:

influenciador