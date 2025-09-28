SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para a segunda fase do vestibular 2026 da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) estão abertas. Com 6.304 vagas distribuídas entre diversos cursos de graduação, a instituição realiza o Exame Discursivo ?a etapa final do processo seletivo?, no dia 30 de novembro.

O modelo adotado pela universidade fluminense é diferente do praticado por outras instituições. Em vez de uma única prova de primeira fase, a Uerj aplica a primeira etapa em duas datas distintas, chamada de Exames de Qualificação.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, o pró-reitor de graduação da Uerj, Antônio Soares, explica que essa estrutura de vestibular busca ampliar as oportunidades dos candidatos. "O objetivo ao realizar duas provas de qualificação é oferecer duas chances para o candidato obter bom desempenho, levando o melhor conceito para a etapa final."

Esse formato, desde 2001, é um modelo tradicional da universidade. Segundo o pró-reitor, a estratégia do vestibular se mostra eficaz e condizente com os princípios da instituição. "Esse formato também estimula o candidato a se preparar de forma contínua e permite que a Uerj avalie para além dos conteúdos base do ensino médio, sua profundidade de pensamento e capacidade de expressão."

Os números mais recentes demonstram que o processo de seleção da universidade fluminense continua atraindo um grande número de vestibulandos. A primeira fase do vestibular 2026, chamada de Exame de Qualificação, registrou 102.507 candidatos, somando as duas datas de aplicação. Em relação ao ano de 2024, apenas 96.745 estudantes participaram da primeira fase.

Quanto ao perfil dos candidatos, o pró-reitor de graduação da instituição afirma que há uma forte presença de estudantes da rede pública. "O perfil do candidato ao nosso vestibular varia muito a depender do curso escolhido. De maneira geral, identificamos uma importante quantidade de candidatos oriundos de escolas públicas tanto em cursos menos concorridos como nos mais disputados."

A maioria dos estudantes é residente da região metropolitana do Rio de Janeiro, embora também haja participação de candidatos de estados vizinhos, como Minas Gerais e Espírito Santo. Segundo Soares, a política de cotas, a localização dos campi e o sistema de assistência estudantil são fatores que fortalecem a diversidade de alunos na instituição.

Para atrair e ampliar o acesso de mais estudantes, a Uerj, em parceria com o governo estadual, vai custear as inscrições dos alunos da rede estadual pública que estejam no 3º ano do ensino médio neste ano. "Com esta ação, esses candidatos não precisarão pagar a taxa de inscrição no exame e acreditamos que tenhamos uma maior procura por este perfil", afirma Soares.

Para se inscrever na segunda fase do vestibular 2026 da Uerj, o candidato deve realizar a inscrição no site oficial da instituição até o dia 3 de outubro. Nesta fase, o valor da taxa de inscrição é de R$ 120. Além disso, é necessário que o estudante tenha sido aprovado no Exames de Qualificação, a primeira fase do processo seletivo.

As provas da segunda fase do vestibular serão aplicadas no dia 30 de novembro, das 9h às 14h. Nesta etapa, o estudante realizará três provas discursivas: redação, disciplina específica peso 1 e disciplina específica peso 2.

Segundo o edital do vestibular, as disciplinas específicas são de acordo com o curso escolhido pelo candidato, totalizando 80 pontos, que "correspondem ao somatório da pontuação obtida nas três provas, considerando seus respectivos pesos". Para verificar o peso do curso, o candidato deve consultar o edital do processo seletivo.

Diogo D?Ippolito, coordenador de vestibular do Colégio e Curso pH, afirma que a segunda fase da Uerj exige do estudante preparo técnico, estratégia e atenção aos detalhes.

"Isso acontece porque nele o estudante pode alcançar até 80 pontos, que se somam aos 20 pontos (conceito A) já conquistados no Exame de Qualificação", explica D?Ippolito. "Nessa etapa, o candidato realiza duas provas discursivas específicas da carreira escolhida e uma proposta de redação. Entre as específicas, uma vale 40 pontos e a outra, 20 pontos. Já a redação corresponde a 20 pontos."

COMO SE PREPARAR

O coordenador de vestibular do Colégio e Curso pH, Diogo D?Ippolito, listou algumas dicas para as provas da segunda fase do processo seletivo da Uerj:

Simular provas discursivas em tempo real

Escolha um dia fixo da semana para treinar provas discursivas antigas. O ideal é resolver as questões no tempo oficial da prova, corrigir cada exercício e, principalmente, revisitar a teoria por trás dos erros cometidos. Esse ciclo ?resolução, correção e retomada teórica? é fundamental para consolidar o aprendizado e ganhar segurança na preparação para a segunda fase.

Utilizar a Revista Eletrônica da Uerj como aliada

A Revista Eletrônica da Uerj disponibiliza todas as questões discursivas comentadas pelas bancas elaboradoras. Esse material é um verdadeiro mapa do pensamento dos avaliadores e permite compreender com profundidade os critérios de correção. Integrar esse recurso ao estudo semanal é uma maneira inteligente de alinhar o treino ao perfil da prova.

Treinar a redação semanalmente

A redação da Uerj tem características muito próprias. A banca valoriza originalidade, argumentação crítica e uma construção holística do texto. Por isso, é recomendável treinar uma redação por semana até a data do exame.

Acompanhar as palestras da Uerj sobre as obras obrigatórias

Além do estudo individual, a própria universidade organiza palestras sobre os livros exigidos na segunda fase. Esses encontros são uma oportunidade para ampliar repertórios e compreender nuances interpretativas que podem aparecer nas questões ou na proposta de redação:

- 3ª Palestra ? 30 de outubro, às 15h: Hamlet, de William Shakespeare, com Fernanda Medeiros (obra indicada para a prova de redação).

- 4ª Palestra ? 18 de novembro, às 15h: O quase fim do mundo, de Pepetela, com Marcelo Mattos (obra indicada para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas ?para quem fará essa específica).

As palestras são transmitidas e gravadas pelo canal da Uerj no YouTube, ficando disponíveis para consulta a qualquer momento após a transmissão.

Cuidar da saúde física e mental

O exame discursivo exige muita atenção aos detalhes: interpretar enunciados com precisão, estruturar respostas claras e aplicar corretamente conceitos teóricos. Para alcançar esse nível de concentração, é essencial estar bem emocionalmente e fisicamente.

Por isso, até a data da prova, é importante priorizar boas noites de sono, manter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos regularmente. Esses hábitos fortalecem a memória, reduzem o estresse e ajudam a garantir disposição no dia decisivo.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR UERJ 2026

- Período de inscrições da 2ª fase: até 3 de outubro de 2025

- Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 6 de outubro

- Aplicação das provas da 2ª fase: 30 de novembro

- Divulgação da listagem de notas: 18 de dezembro