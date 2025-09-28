SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião monomotor fez um pouso de emergência na rodovia Régis Bittencourt, na cidade de São Lourenço da Serra (SP), na tarde deste domingo (28). O incidente aconteceu no quilômetro 314 da estrada, no sentido Curitiba.

A concessionária Arteris interditou o acostamento e a faixa direita da rodovia. O Corpo de Bombeiros diz que não houve feridos nem vazamento de combustível.

Não há informações sobre a rota da aeronave ou as razões que levaram ao pouso de emergência.

Há pouco mais de um ano, em junho de 2024, outro avião de pequeno porte caiu na Régis Bittencourt. Na ocasião, duas pessoas ficaram feridas.

