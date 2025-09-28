RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um tiroteio no Andaraí, zona norte do Rio de Janeiro, deixou uma pessoa morta, duas feridas e interrompeu uma missa na igreja de São Cosme e Damião neste sábado (27).

O local estava lotado devido ao dia em homenagem aos santos; o homicídio ocorreu próximo à igreja e teria ocorrido entre traficantes rivais.

De acordo com a Polícia Militar, um suspeito de integrar o tráfico foi morto na esquina da rua Leopoldo com a Rua Dona Amélia, a cerca de 100 metros da igreja. Outras duas pessoas ?um entregador e um despachante de ônibus? foram atingidas por disparos.

No momento do tiroteio, homens, mulheres e crianças se abaixam entre os bancos para se proteger da troca de tiros do lado de fora.

O Hospital do Andaraí, que fica próximo ao local, havia recebido horas antes a visita do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para inauguração de novas instalações.

Nas redes sociais, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que os feridos estão estáveis. O entregador já recebeu alta, enquanto o despachante permanece internado. Soranz destacou ainda que a violência "se agrava a cada dia".

Após os confrontos, a PM reforçou o policiamento na região.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. A principal linha de investigação é ce disputa entre traficantes rivais. Os atiradores ainda não foram identificados.