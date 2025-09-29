(FOLHAPRESS) - Governo Lula recupera popularidade e ganha fôlego no Congresso, Fachin assume STF, ex-ministro da China é condenado à morte por corrupção e outras notícias para começar esta segunda-feira (29).

GOVERNO LULA

Lula acumula maré favorável e aplaca clima precoce de fim de governo. Derrubada dos decretos do IOF há 3 meses apontava gestão em frangalhos e reeleição improvável.

SENADO

Comissões abandonadas no Senado são usadas para inflar gabinetes.

PEC DA BLINDAGEM

Motta diz que Senado sabia de articulação da PEC da Blindagem, mas nega que tenha havido traição.

STF

Ofensiva de Trump desafia Fachin no STF após tensão no comando do TSE com ataques de Bolsonaro.

PT

PT gasta mais de R$ 8 milhões com empresas de dirigente que sigla esqueceu de destituir.

ELEIÇÕES 2026

Influenciado por Aldo Rebelo e Kim Paim, Eduardo Bolsonaro elogia Getúlio, JK e Jango.

RÚSSIA

Sob cerco do Ocidente, Putin expande diplomacia nuclear da Rússia.

CHINA

Ex-ministro da Agricultura da China é condenado à morte em novo passo de campanha anticorrupção.

ACIDENTE AÉREO

Avião que levava arquiteto chinês no Pantanal caiu após bater em árvore, aponta apuração.

ESPORTE

Luta entre Popó e Wanderlei Silva termina em confusão generalizada.

MARILENA CHAUI

Sou marxista pra valer, ainda odeio a classe média e não quero entrar no século 21, diz Marilena Chaui.