SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após alguns dias de temperaturas baixas na região metropolitana de São Paulo, uma nova massa de ar quente volta à região a partir desta segunda-feira (29), o que deve deixar os próximos dias com temperaturas acima da média e possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Nesta segunda, a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros devem variar entre mínimas de 13°C e máximas que podem chegar aos 32°C, enquanto os índices de umidade relativa do ar devem atingir valores próximos aos 30%.

Pode haver chuva isolada à tarde e à noite.

Na terça (30) persistem as condições de sol e temperaturas em elevação, com mínimas oscilando em torno dos 17°C e máximas que podem chegar aos 31°C. A umidade deve atingir valores próximos aos 30%, também com possibilidade de chuva isolada.

Na quarta (1º), o cenário deve ser semelhante, com previsão de mínima de 16°C e máxima de 32°C, com a umidade caindo para 20%.

A quinta (2) deve ser o dia mais quente da semana com temperatura máxima de 33°C no meio da tarde, novamente com chance de pancadas isoladas. De manhã, a mínima ficará na casa dos 15°C.

Na sexta (3), a nebulosidade deve aumentar ainda mais, o que fará com que os termômetros variem de 17°C a 29°C, com pouca perspectiva de precipitação.

Já no próximo fim de semana as temperaturas devem voltar a ficar acima dos 30°C, com muita nebulosidade, mas também sem previsão de chuva.

Devido à brisa marítima, a faixa litorânea deve ter temperaturas levemente mais baixas que as do restante do estado. Quanto mais a oeste, o clima esquenta mais, chegando próximo dos 40°C.

Assim como nos últimos dias, a umidade relativa do ar continuará baixa nos horários mais quentes, com valores próximos e até abaixo dos 20%, criando clima propício para as queimadas, o que mantém a Defesa Civil estadual a postos para agir no combate às chamas.

Para a OMS (Organização Mundial da Saúde), taxas de umidade abaixo dos 60% já são prejudiciais à saúde humana, provocando incômodo em crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, devido ao acúmulo de partículas de poluição na atmosfera.

Os mapas elaborados pela Defesa Civil mostram os níveis de riscos de incêndios. Há quatro estágios destes avisos: amarelo (baixo); laranja (alto); vermelho (alerta); e roxo (emergência).