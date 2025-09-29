Filmes desenvolvidos nos laboratórios do CineMundi também chamaram atenção, como A Natureza das Coisas Invisíveis, estreia em longas da brasiliense Rafaela Camelo, que emocionou o público em sessão com aplausos. O filme de Camelo teve sua estreia mundial na mostra Generation, do Festival de Berlim, e recebeu diversos prêmios internacionais neste ano.

O diretor José Eduardo Belmonte apresentou a pré-estreia de Assalto à Brasileira, inspirado em fatos reais do fim da década de 1980. Em entrevista à Agência Brasil, Belmonte destacou que a obra busca retratar um tempo de desesperança e perda de fé no país, marcado por inflação descontrolada e pelo início da redemocratização.

Brasil CineMundi

Paralelamente às exibições, o Brasil CineMundi premiou projetos em desenvolvimento, reafirmando sua vocação como espaço de coprodução e fomento a novas vozes do cinema.

O júri oficial, formado por Luana Melgaço, Jorge Cohen e Juliette Lepoutre, escolheu Filhas do Mangue, de Stella Carneiro (AL), como vencedor. Segundo os jurados, o projeto se destacou pela originalidade e pela capacidade de articular experiências íntimas com reflexões sobre preservação ambiental, desigualdades regionais e irreverência juvenil.

Na categoria Work in Progress, os premiados foram:

O Filho da Puta (MG/RS), de Erica Maradona, Otto Guerra, Sávio Leite e Tânia Anaya Prêmio O2 Pós.

Lusco-Fusco (SP), de Bel Bechara e Sandro Serpa Prêmio Mistika.

A Fabulosa Máquina do Tempo (RJ), de Eliza Capai Prêmio The End.

O Prêmio Foco Minas ficou com Arrudas (MG), de Matheus Moura.

Entre os projetos mais celebrados, Você? Mãe? (RJ), de Daniel Gonçalves e Nathalia Santos, conquistou três prêmios distintos (DocBrasil, Conecta e DocSP), sendo reconhecido pela força estética e pelo potencial de tornar o pessoal em universal.