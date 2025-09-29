SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos 12 pessoas foram presas nesta segunda-feira (29) após uma operação conjunta contra o avanço do Comando Vermelho na zona oeste do Rio de Janeiro.

Mandados são cumpridos nas favelas de Cidade de Deus e Gardênia Azul. Além das onze prisões, um fuzil, uma pistola e drogas foram apreendidas, afirmou a Polícia Civil.

Operação tenta conter o avanço territorial do crime organizado na região do Jacarepaguá. A quantidade de mandados de prisão não foi divulgada, mas, além da polícia, a operação também conta com apoio do Ministério Público.

Houve registro de tiros e presença de barricadas na região, mas não há até o momento informações sobre mortos ou feridos. Um motorista foi momentaneamente feito de refém por um grupo de suspeitos, mas foi liberado sem ferimentos.

Comando Vermelho domina as favelas intimidando moradores a consumir apenas serviço oferecido pelo crime organizado, segundo investigações. Os membros do CV também atuam com violência armada, "intimidando sistematicamente a população local" e usando diferentes métodos de monitoramento das ações da polícia na região, inclusive com drones, segundo a polícia.

Polícia Civil do Pará também deu apoio à operação, já que, segundo investigações, a região também abriga comandantes do CV de outros estados. Quatro unidades de comando da Polícia Civil e ao menos três da Polícia Militar dão apoio à operação.