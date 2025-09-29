SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos desde sábado (27), usuários reclamam de instabilidade no sistema do Poupatempo e dizem não conseguir realizar os serviços agendados.

Há relatos de problemas em diversas unidades do Poupatempo, já que a instabilidade do sistema seria generalizada. As pessoas dizem que só são informadas do problema ao chegar no local agendado para o serviço.

Procurada pela Folha, a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo), da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirma que os serviços já foram restabelecidos e que os usuários impactados tiveram os atendimentos reagendados.

"Na manhã desta segunda-feira (29/09), uma instabilidade de rede afetou de forma momentânea alguns serviços, entre eles a solicitação da Carteira de Identidade Nacional (CIN). As equipes técnicas atuaram prontamente e já normalizaram o ambiente", afirma a companhia, que não comentou o fato de haver reclamações anteriores.

Usuários fizeram uma série de reclamações nas redes sociais do Poupatempo.

"Parabéns Agendei através do app para as 9h do dia 27/09/25 cheguei na unidade meia hora antes do horário e fui recebida com a frase está sem sistema", relata uma usuária. Ela conta que esperou por quase duas horas, na esperança de regularização dos serviços.

"Lamentável, dois dias já sem acesso, coisas urgentes a serem tratadas e infelizmente dependemos de um serviço tão precário. Precisam transferir certos tipos de serviços essenciais para órgãos que sejam minimamente competentes, comprometidos e capacitados para atender", diz outro usuário.

Em março deste ano, o Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar suspeitas de que o programa Poupatempo sofre um desmonte pela gestão Tarcísio com a intenção de justificar a privatização do serviço.

A seleção de um grupo empresarial para gerir o serviço é objeto da segunda versão de um chamamento público da Prodesp, publicado em 9 de dezembro de 2024, em contrato estimado em mais de R$ 3 bilhões, segundo denúncia feita ao Ministério Público.

A Prodesp é responsável pela operação do programa desde sua implantação, há quase 30 anos, pelo governo de Mário Covas (1930-2001), e conseguiu transformá-lo em "dos mais eficientes e resolutivos serviços públicos, senão o melhor, e uma referência de boas práticas administrativas e de gestão", nas palavras da promotora do Patrimônio Público, Karyna Mori.

A gestão Tarcísio nega o desmonte do programa Poupatempo e afirma ter inaugurado 36 novas unidades, chegando a 245 postos no estado.