SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, confirmou a segunda morte por intoxicação com metanol na cidade. Com isso, sobe para três o total de óbitos pela substância, sendo um registrado na capital.

Segundo a prefeitura, o primeiro caso envolve um homem de 58 anos, atendido no Hospital de Urgência, que morreu em 24 de setembro. O segundo é de um homem de 45 anos, atendido na rede privada, que morreu no domingo (28).

Nos dois casos, os exames estão sendo realizados pelo IML (Instituto Médico Legal) para confirmar ou descartar a contaminação.

A contaminação de uma bebida alcoólica por metanol tende a acontecer em casos de falsificação do produto, uma vez que a substância tóxica pode estar presente em álcool adulterado ou mesmo ser adicionada para aumentar o teor alcoólico de forma mais barata.

Embora tais hipóteses pareçam fazer sentido, não é possível afirmar que esta seja a causas das intoxicações até que a análise do conteúdo das garrafas apreendidas esteja concluída, afirma Camila Carbone Prado, médica-assistente do Ciatox de Campinas, centro de assistência toxicológica de referência para diagnósticos e tratamento desses casos.