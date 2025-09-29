SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu uma fábrica em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na tarde desta segunda-feira (29).

O local fica na estrada Fukutaro Yida, no bairro Cooperativa.. O espaço tem um galpão que é usado como garagem de carros, além da fábrica de plástico sustentável. O fogo teria começado por volta das 14h, e não houve vítimas.

Segundo postagens em redes sociais, uma explosão teria sido ouvida. Até o fim da tarde, o Corpo de Bombeiros não tinha divulgado a causa das chamas.

Vídeos e imagens que circulam nas redes mostram uma grande fumaça preta saindo da área incendiada, visível a uma longa distância.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram mobilizadas 16 viaturas e 49 agentes para combater as chamas.

Eles conseguiram impedir que o fogo se alastrasse para imóveis vizinhos. Às 16h40, os bombeiros comunicaram que o incêndio estava extinto e seguiam em fase de rescaldo, quando são eliminados os focos residuais.