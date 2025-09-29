SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um trabalhador de 48 anos morreu na tarde desta segunda-feira (29) ao cair da cúpula de vidro do Centro Empresarial do Aço, no Jabaquara, na zona sul de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, o homem trabalhava na aplicação de insufilm na cobertura quando um dos vidros estourou e ele caiu, ficando dependurado pela corda de segurança.

Ele chegou a ficar alguns minutos nessa situação, mas a corda não suportou e arrebentou, fazendo com que ele caísse de uma altura de mais de 30 metros. Isso porque o prédio, construído todo em estrutura metálica, tem 43 metros de altura.

De acordo com a gestora imobiliária Barzel Properties, dona do empreendimento, o trabalhador era de uma empresa terceirizada contratada para fazer a troca das películas de insulfilm, serviço que precisa ser realizado rotineiramente, devido ao desgaste.

"O condomínio está prestando total assistência à família da vítima e colaborando integralmente com as autoridades competentes para o devido esclarecimento e investigação do ocorrido. Manifestamos nossas mais sinceras condolências à família, colegas e amigos do trabalhador neste momento de grande dor", disse a empresa, em nota à Folha.

O caso foi registrado como morte suspeita no 35º Distrito Policial (Jabaquara), que requisitou perícia e apura se a empresa responsável descumpriu normas de segurança e higiene.

Centro Empresarial do Aço foi construído em 1993 pela Femco, Fundo de Pensão das Metalúrgicas, e adquirido em 2017 pela Barzel. Na sua inauguração, em 1995, ele era o maior prédio da América Latina construído em estrutura metálica. Ao todo foram usados 4.800 toneladas de aço na estrutura.

