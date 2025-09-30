Onde buscar ajuda

Pessoas que estejam sofrendo com ideações suicidas ou outras emoções desafiadoras ou que tenham problemas decorrentes do consumo de álcool podem procurar ajuda nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e Unidades Básicas de Saúde.

Em situações de emergência, também é possível pedir ajuda nas Unidades de Pronto Atendimento e hospitais, ou acionando o SAMU 192.

Além disso, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional para a prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária e gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, pelo número 188, e também pela internet, no site cvv.org.br.

Tratamento e apoio

Luciana* foi diagnosticada com TDAH com 9 anos, mas só começou a se tratar na vida adulta. Até conseguir encontrar uma combinação adequada de medicamentos e terapias, acostumou-se a recorrer ao álcool para aliviar a cabeça acelerada, a ansiedade generalizada, os pensamentos obsessivos. Decidiu mudar esse padrão quando se tornou mãe, há quatros anos, e se viu entrando em alcoolismo significativo.

Ficava muito pior quando estava bebendo muito, porque, no dia seguinte, a serotonina cai. Principalmente durante episódios de depressão ou do próprio burnout [esgotamento provocado pelo trabalho], beber aliviava na hora, mas eu tinha tantas situações de ansiedade [depois], que a ideação suicida vinha forte. Agora que acertei a medicação e faço tratamento e terapia para o TDAH, as ideações desapareceram. Acho que era muito pelo sofrimento do TDAH e das comorbidades, mas a bebida contibuía bastante. Hoje em dia, estou bem, ela relata.

Já Gabriela* só entendeu totalmente esse efeito quando decidiu reduzir seu consumo de álcool. Ela conta que, dos 18 aos 26 anos, bebia muito em festas, bares e reuniões com amigos, mas achava que a ressaca moral que sentia nos dias seguintes era resultado das ações que tomava, quando o álcool cortava sua inibição. Então, começou a se relacionar com uma pessoa que bebia pouco, e acabou sendo influenciada por ele.

Aí, eu comecei a pensar: se agora eu estou tendo um pouco mais de controle, bebendo menos, não tendo comportamento de risco, e mesmo assim eu continuo no outro dia me sentindo esse lixo, alguma coisa está errada, né?.

O estranhamento a levou a procurar uma nova psiquiatra, que atualizou o diagnóstico de Gabriela, de uma depressão combinada com ansiedade, para o distúrbio bipolar tipo 2. O diagnóstico esclareceu porque ela não conseguia parar de beber depois de dar o primeiro gole e também porque se descontrolava quando estava alcoolizada.

Junto com esse diagnóstico, veio uma decisão radical: Eu entendi que eu teria que parar de beber. A partir do momento que você tem ciência de que aquilo te faz mal psicologicamente, fisicamente, financeiramente, moralmente, de todas as formas, você precisa fazer uma escolha, porque o álcool não é uma necessidade. Você não precisa beber pra estar vivo.

"Antes, eu achava que eu precisava beber pra estar feliz, pra estar entre as pessoas que eu gosto, pra aproveitar a vida. Hoje, eu entendo que eu não preciso do álcool pra isso.

A psicóloga Maria Carolina Roseiro, membro do Conselho Federal de Psicologia, reforça que a onipresença do álcool nas situações de celebração e o contexto social dificultam escolhas mais saudáveis, como as feitas por Gabriela.

A gente vive em uma cultura que valoriza muito o álcool, que é muito permissiva com o álcool, mas, ao mesmo tempo, tem barreiras morais que dificultam as buscar informação adequada, conversar com os profissionais de saúde de forma aberta sobre o consumo de álcool e confiar no profissional da saúde.

Redução de danos

A história de Adriana* com o álcool é permeada por essas armadilhas sociais. Ela conta que começou a beber mais a partir dos 30 anos, especialmente depois de se mudar para um estado rural em outro país, onde a bebida era a principal diversão". Adriana passou a viver rodeada de pessoas que também ingeriam grande quantidade de álcool e "não via outro jeito de socializar a não ser bebendo.

Em 2012, veio a primeira tentativa de parar de beber, abandonada pouco depois por pressão dos amigos. Em 2020, após um divórcio e em meio ao isolamento social da pandemia, o problema se agravou. Eu consumia tranquilamente três garrafas de vinho por noite, e depois ficava com uma depressão, com um sentimento de culpa. Eu falava pra mim mesma: 'você bebeu em casa, não fez nada de errado', mas, mesmo assim, ficava deprimidíssima, uma tristeza infinita.

De lá pra cá, sua relação com o álcool tem variado da sobriedade total ao consumo esporádico de um drink ou uma taça de vinho em situações bastante especiais e planejadas.

Tem todo um trabalho que eu preciso fazer pra não beber. Eu penso: Eu quero me sentir assim de novo? O que vai acontecer daqui a oito, dez horas? Eu preciso disso? Eu quero viver tudo aquilo de novo?, conta Adriana.

Por causa dessa influência social e cultural, o Conselho Federal de Psicologia defende a redução de danos no consumo do álcool, afirma a conselheira Maria Carolina Roseiro.

A psicóloga explica que a abstinência obrigatória pode afastar dos serviços de saúde muitas pessoas que não reconhecem ter problemas decorrentes do consumo de álcool, ou que não se sentem capazes de parar de beber.

É uma intervenção pensando o contexto de vida dessa pessoa, para promover qualidade de vida, numa ideia mais ampliada de saúde. Então, a redução de danos vai observar como estão as relações familiares, que lugar essa substância ocupa na dinâmica social dessa pessoa, como é a história de vida dela, o que tem no contexto social e cultura que agrava a situação, para a gente conseguir intervir melhor, tanto em quem vai interromper o uso quanto em quem não quer interromper o uso

Controle do consumo de álcool

No último relatório global publicado sobre álcool, a Organização Mundial da Saúde (OMS) atribuiu a essa droga 18% das mortes autoprovocadas ocorridas em 2019, o que representa mais de 203 mil pessoas em todo o mundo.

Um dos principais estudos brasileiros sobre o tema, feito em 2002, analisou dados de 15 mil pessoas que morreram por suicídio e mostrou que quase 97% delas tinham algum diagnóstico de transtorno mental, sendo a depressão o mais frequente, seguida pelas condições relacionadas ao uso de substâncias psicoativas, principalmente o álcool.