SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma ação conjunta da Polícia Civil da Paraíba e a Promotoria deflagrou nesta terça-feira (30) Operação Asfixia para combater o avanço da atuação do Comando Vermelho no estado. Estão sendo cumpridos 26 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de mais R$ 125 milhões.

A operação é feita em conjunto também com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que na segunda (29) já havia iniciado uma ação em que prendeu 17 pessoas.

Nesta terça, estão sendo cumpridos mandados nas cidades de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Campina Grande, Cabaceiras, Nova Floresta e no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o principal alvo da operação é o criminoso Flávio de Lima Monteiro, conhecido por "Fatoka", atual líder da célula do Comando Vermelho na Paraíba.

A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito.

Segundo as investigações, mesmo foragido e vivendo no Rio de Janeiro, Fatoka continua dando ordens para ações do Comando Vermelho na Paraíba. A atuação dele seria sobretudo em Cabedelo.

OPERAÇÃO NO RIO

Na segunda, uma operação conjunta das polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro e da Promotoria prendeu 17 pessoas. Durante a operação, equipes de policiais trocaram tiros com supostos traficantes, principalmente na região da Gardênia Azul.

Em um carro foram encontradas armas e drogas.

Criminosos reagiram e interditaram a avenida Ayrton Senna, na altura do Anil, também na zona oeste. Eles conseguiram bloquear a pista lateral. Testemunhas relataram que uma mulher entrou em ao menos dois ônibus e roubou as chaves, o que travou o tráfego em duas faixas auxiliares.

Outro grupo ateou fogo a entulho na pista central, mas a pista já foi desobstruída.

A operação conta ainda com o apoio da Polícia Civil do Pará. Juliana Cristina Pinheiro dos Santos, 26, conhecida como Jhu do Pará, foi presa em Belém. Segundo a polícia, ela é apontada como elo entre criminosos dos dois estados.