SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trump e Netanyahu anunciam plano para Gaza, Fachin assume presidência do STF e outras notícias para começar esta terça-feira (30).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Plano de Trump para Gaza inclui anistia a membros do Hamas e conselho de transição liderado pelo americano. Proposta apresentada nesta segunda (29) aborda libertação de reféns, retirada israelense e criação de governo transitório.

POLÍTICA

Após visitar Bolsonaro, Tarcísio diz que disputará reeleição e que redução de penas não é suficiente. Flávio Bolsonaro participa do encontro e afirma que definir nome para 2026 depende do desfecho da anistia. Encontro acontece no momento em que governador de SP freia ofensiva presidencial.

GOVERNO LULA

Aliados veem momento favorável para atrair centro para palanques de Lula nos estados. Integrantes do centrão agora admitem desacelerar o movimento de desembarque da gestão petista. Petista acumulou nos últimos três meses uma rara coleção de situações políticas positiva.

CONGRESSO NACIONAL

Fux atende Alcolumbre e mantém número de deputados por estado para eleição de 2026. Presidente do Congresso pediu que mudança com base no Censo de 2022 só entre em vigor nas eleições de 2030. Decisão de ministro, que ainda precisa ser referendada pelo plenário do Supremo, sepulta proposta de criar 18 cadeiras a mais na Câmara.

STF

Fachin assume presidência do STF, defende Moraes e diz que Judiciário não é espetáculo. Discreto, ministro sucede Luís Roberto Barroso e defende diálogo com Poderes. Moraes é o novo vice-presidente do tribunal, reeditando dobradinha de 2022 no TSE.

STF

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir pena no regime aberto. Ex-deputado teve liberdade condicional revogada em dezembro após descumprir medidas cautelares. Ele está preso por ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal feitas quando era parlamentar.

BOLÍVIA

Evo fez pacto com a direita para destruir governo, diz presidente da Bolívia à Folha de S.Paulo. Luis Arce afirma que seu ex-padrinho travou a industrialização do país e colocou a ambição acima dos interesses do povo. Economista, que deixa a Presidência no fim de 20 anos de gestões de esquerda, fala à reportagem com exclusividade.

SÃO PAULO - ESTADO

Sobe para três o número de mortes por intoxicação com metanol em São Paulo. Dois óbitos ocorreram em São Bernardo do Campo, na região metropolitana, e um na capital. No total, seis casos de intoxicação por metanol foram confirmados no estado de SP.

CONCURSO PÚBLICO

O candidato que passou em primeiro lugar em concurso do TCU, mas pode ficar sem a vaga. Lucas Vilela tem nota para passar em ampla concorrência em concurso, mas regra exige comparecimento a banca. Engenheiro errou apenas uma única das 120 perguntas da prova objetiva; veja se você acertaria a resposta.

RIO DE JANEIRO - ESTADO

Rapper Oruam deixa a prisão no Rio após 69 dias. Artista estava detido desde o final de julho; ele é réu sob acusação de tentativa de homicídio. Advogados afirmam que não há provas de que o cantor tenha lançado pedras contra um delegado e um oficial.