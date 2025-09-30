SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo registrou, desde junho deste ano, casos de intoxicação de jovens por metanol, uma substância tóxica capaz de causar cegueira e morte.

Até o momento, seis casos de intoxicação ligados ao consumo de bebida alcoólica adulterada foram confirmados e seguem em apuração pela Polícia Civil. Há também dez casos sob investigação, dos quais três resultaram em mortes ?a causa dos óbitos foi intoxicação por metanol, mas ainda não está confirmado se o consumo se deu por bebida adulterada.

A Polícia Civil investiga bares e adegas suspeitas de venderem bebidas alcoólicas intoxicadas. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF) diz que as adulterações podem estar ligadas à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

As vítimas apresentaram sintomas semelhantes à ressaca, como náuseas e dores abdominais. O quadro de algumas evoluiu para a cegueira e, outros, para a morte. Veja a seguir o que já se sabe sobre as intoxicações:

*

O QUE É METANOL?

O metanol é um produto químico industrial, altamente tóxico e impróprio para consumo humano. Mesmo pequenas quantidades podem ser fatais.

QUANTAS PESSOAS FORAM INTOXICADAS?

Desde junho deste ano, foram confirmados no estado seis casos de intoxicação por metanol ligados ao consumo de bebida alcoólica adulterada ?ainda em apuração pela Polícia Civil de São Paulo.

Há também dez casos sob investigação, dos quais três resultaram em mortes, sendo duas em São Bernardo do Campo e uma na capital. A causa dos óbitos foi intoxicação por metanol, mas ainda não está confirmado se o consumo se deu por bebida adulterada.

COMO OS JOVENS FORAM INTOXICADOS?

As vítimas disseram terem sido intoxicadas após comprarem bebidas prontas em bares ou garrafas lacradas em adegas.

De um grupo de cinco amigos da zona sul de São Paulo, quatro pessoas foram hospitalizadas após consumirem uma garrafa de gim comprada dias antes em uma adega.

Rhadarani Domingos, designer de interiores, por sua vez, está internada e perdeu a visão após consumir caipirinhas de frutas com vodca em um bar nos Jardins, em São Paulo.

Segundo especialistas, a contaminação de uma bebida alcoólica por metanol tende a acontecer em casos de falsificação do produto, uma vez que a substância tóxica pode estar presente em álcool adulterado ou mesmo ser adicionada para aumentar o teor alcoólico de forma mais barata.

QUAL É A SUSPEITA SOBRE A ORIGEM DO METANOL?

Ainda não se sabe qual é a origem do metanol nem como as garrafas foram intoxicadas.

A Polícia Civil investiga a adega em Cidade Dutra, onde o grupo de amigos teria comprado a garrafa de gim. O bar no Jardins teve cem garrafas apreendidas nesta segunda-feira (29), pelo CVS (Centro de Vigilância Sanitária).

A Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF) diz que as adulterações podem estar ligadas à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

O Ministério Público diz que a ligação entre as adulterações e facções criminosas é possível, mas que ainda não há elementos concretos que comprovem relação direta entre os casos.

É POSSÍVEL IDENTIFICAR O METANOL NA BEBIDA?

O consumidor não consegue identificar metanol pelo gosto, cheiro ou aparência. Muitas vezes, a bebida contaminada tem sabor idêntico ao produto original.

COMO IDENTIFICAR QUE A BEBIDA ESTÁ ADULTERADA?

Não existe forma caseira segura de identificar bebidas adulteradas com metanol, já que ele é incolor, volátil e pode ter odor e sabor muito parecidos aos do etanol. A detecção só é possível em laboratório.

No entanto, há sinais de alerta que devem chamar a atenção:

- Preço muito abaixo do mercado

- Ponto de venda informal

- Odor irritante

- Embalagens com rótulo mal impresso, torto ou com erros

- Ausência de CNPJ, lote ou data de validade na embalagem

- Lacre violado

- Turvação ou alteração de cor em bebidas que deveriam ser transparentes, como vodca, gin, saquê e cachaça.

COMO PREVENIR O CONSUMO DE BEBIDA INTOXICADA?

É importante comprar de fontes confiáveis, como supermercados e distribuidoras autorizadas que sejam estabelecimentos conhecidos ou dos quais tenha referência.

O Procon-SP recomenda também que se exija sempre a nota fiscal ou comprovação de origem: documento precisa ter todas as informações de identificação do fornecedor e da compra.

No caso do consumo em bares, o consumidor não tem como saber se a bebida contida é legítima. Por isso, a responsabilidade recai sobre os estabelecimentos e sobre os órgãos fiscalizadores.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA INTOXICAÇÃO?

Sintomas típicos são náusea, vômito, dor abdominal, tontura, dor de cabeça, visão turva ou perda da visão, confusão, sonolência e dificuldade respiratória. Eles podem ser confundidos com uma forte ressaca.

QUAIS SÃO OS EFEITOS DO METANOL NO CORPO?

De acordo com especialistas, de 12 a 24 horas após o consumo da bebida adulterada, o fígado já transformou o metanol em ácido fórmico (ácido produzido pelo organismo na metabolização do metanol).

Nesta fase, o paciente também pode apresentar dor abdominal, insuficiência respiratória, confusão mental, alterações no sistema nervoso central, perda de visão e entrar em coma. A depender do caso, pode levar à morte.

O QUE FAZER EM CASO DE CONSUMO DE BEBIDA SUSPEITA OU APRESENTAR SINTOMAS?

Interrompa o consumo e procure atendimento médico. Informe que pode ter sido ingerido metanol.

Ligue para o Disque-Intoxicação 0800 722 6001 (Anvisa), serviço 24 horas que orienta sobre intoxicações.

Em relação à bebida, preserve a garrafa suspeita, registre fotos ou vídeos do rótulo e do local de compra e faça a notificação às autoridades: Vigilância Sanitária municipal/estadual, Polícia Civil (197), Procon e o sistema e-Notivisa da Anvisa.

Leve a embalagem e, se possível, a nota fiscal, informando ao serviço de saúde a suspeita de intoxicação por metanol, pois o tratamento específico pode incluir antídotos (fomepizol ou etanol sob prescrição médica) e hemodiálise.