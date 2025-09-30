SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, foi fechado para pousos e decolagens na manhã desta terça-feira (30) após um vazamento de óleo na pista. Até as 9h, 42 voos haviam sido cancelados e outros 12 estavam atrasados.

Segundo a Infraero, outros dez voos foram transferidos para o Aeroporto Internacional do Galeão.

Segundo o aeroporto, um veículo que trafegava fazendo a inspeção durante a noite acabou derramando óleo na pista

O vazamento aconteceu próximo à cabeceira da pista, local onde as aeronaves tocam o solo durante o pouso e quando fazem a aceleração final durante a decolagem.

O impacto foi sentido em diversas capitais: em Belo Horizonte, houve um voo cancelado e dois atrasados; em Brasília, dois voos para o Rio não decolaram; em Campinas (SP), pelo menos duas partidas de Viracopos foram suspensas.

Em São Paulo, a ponte aérea de Congonhas foi a mais afetada, com 18 voos cancelados com origem ou destino para o aeroporto de Santos Dumont.

No terminal carioca, painéis exibiam listas de cancelamentos e atrasos, enquanto passageiros aguardavam no saguão. Às 9h, equipes ainda faziam a limpeza da pista para restabelecer a operação.