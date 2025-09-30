SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Escola Estadual Parque dos Sonhos, em Cubatão, no litoral paulista, é uma das vencedoras do World?s Best School Prize 2025. A unidade venceu na categoria superação de adversidade.

O prêmio internacional é uma iniciativa da plataforma britânica T4 Education, com apoio da Fundação Lemann, Accenture e American Express. Quatro escolas brasileiras ficaram entre as 50 finalistas nesta edição.

Segundo os organizadores do prêmio, a escola Parque dos Sonhos foi a vencedora por ter desenvolvido um trabalho pedagógico onde os alunos conseguem se sentir seguros. A unidade fica em um bairro marcado pela violência e pela vulnerabilidade das famílias.

A metodologia adotada na escola segue princípios humanistas e de não violência, priorizando atividades extracurriculares que incentivam a conexão dos estudantes, como patinação artística, vôlei, capoeira, badminton, karatê, modelagem, teatro, dança, entre outros.

Esse modelo começou a ser implementado em 2021. Segundo a direção da escola, desde então a matrícula de alunos cresceu 500% e não houve mais registro de vandalismo.

A escola conta hoje com 536 alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

Além dela, também foram premiadas a Franklin School, em Jersey City, nos Estados Unidos, na categoria de "inovação". Em "colaboração comunitária", venceu a escola Favor del Niño, na Cidade do México, no México.

Na categoria "colaboração comunitária", foi selecionada a SK Putrajaya Presint, em Putrajaya na Malásia. E em "apoio a vidas saudáveis", a Arbor School, em Dubai, nos Emirados Árabes.

As escolas premiadas serão convidadas para a World Schools Summit, evento que acontecerá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, em novembro, onde compartilharão suas experiências. Em anos anteriores, a premiação era de U$ 50 mil para cada unidade.