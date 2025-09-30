SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 40 dias do início da COP30, a conferência climática das Nações Unidas, a secretária estadual de Meio Ambiente de São Paulo e o secretário de Mudanças Climáticas da prefeitura da capital paulista afirmam que ainda não garantiram hospedagem em Belém.

Ambos têm interesse em participar da cúpula, dizem estar em tratativas para contratar diárias nos próximos dias e atribuem a demora em reservar quartos aos preços de hotéis na capital do Pará.

José Renato Nalini, secretário-executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo desde fevereiro de 2024, afirma que tinha garantido hospedagem dois meses antes da última conferência, a COP29, que aconteceu em Baku, no Azerbaijão.

Neste ano, ele diz contar com a acolhida de entidades religiosas.

"Eu falei com o vigário-geral de Belém, porque ouvi dizer que a Igreja está fazendo um movimento para mostrar que o paraense é uma pessoa acolhedora. Se tiver algum convento, algum seminário, alguma casa de retiro, eu pago", afirma à Folha de S.Paulo.

As igrejas de Belém criaram uma plataforma de hospedagem gratuita para a COP30 e pretendem oferecer de 1.000 a 3.000 leitos. As acomodações estão distribuídas entre a capital e municípios da região metropolitana, como Ananindeua, Benevides, Benfica e Marituba, onde se localiza boa parte dos espaços das instituições religiosas.

Nalini diz que o valor das diárias subsidiado pela prefeitura seria insuficiente para cobrir as despesas em hotéis, e ele teria que completar com recursos próprios.

"Não queria gastar R$ 30 mil para ir a Belém", afirma. "Os custos estão muito exagerados."

A reportagem contatou a gestão Ricardo Nunes (MDB) e questionou a quantia exata oferecida para apoiar servidores em eventos. Não houve retorno.

Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), diz que se prepara para participar de painéis sobre saneamento e transição energética na COP30, mas tampouco tem hospedagem reservada até o momento.

"Eu devo ir, sim, mas todo mundo está um pouco assim com essa questão da logística", afirma. "Mas eu estou olhando, a gente está procurando."

O aumento nas diárias de hotéis para a COP30 virou uma crise internacional e países pressionaram o governo brasileiro para transferir o evento a outra cidade.

A ONU decidiu aumentar o auxílio concedido às nações para participação na cúpula. O valor da diária passou de US$ 144 (aproximadamente R$ 760) para US$ 197 (cerca R$ 1.040) a um grupo de 144 países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares.

Um levantamento da Defensoria Pública do Estado do Pará obtido pela Folha de S.Paulo mostrou que as plataformas Booking.com e Agoda veiculam anúncios de hotéis em Belém com diárias até 20 vezes mais caras que no período do Círio de Nazaré.

No período da procissão, que atrai fiéis de todo o Brasil, as diárias para um quarto com duas camas saem por R$ 5.143 em um dos estabelecimentos mapeados. A reserva custa R$ 105,9 mil durante a conferência do clima, um aumento de 1.976%.

O ministro da Casa Civil da Presidência, Rui Costa (PT), afirmou na última quarta-feira (24) que o governo federal vai acionar a Justiça contra preços abusivos cobrados por hotéis da cidade para o evento.

"Temos de reconhecer que há, de fato, empreendimentos comerciais que estão exagerando em demasia nos valores e nos preços, valores esses que não correspondem nem mesmo a preços internacionais e cidades muito caras no mundo", disse o ministro. "Estão completamente fora de qualquer padrão de razoabilidade."

Segundo a organização da COP30, em levantamento da última semana, 87 delegações garantiram reserva de acomodações em Belém, quase metade dos países signatários do Acordo de Paris.