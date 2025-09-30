PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - As chuvas intensas que atingiram o Paraná entre segunda (29) e a manhã desta terça-feira (30) causaram queda de pedras de granizo do tamanho de ovos de galinha nas cidades de Inácio Martins, São João do Triunfo e Guarapuava, ambas no sul do estado.

A área de instabilidade chegou ao Paraná pela região oeste na segunda-feira e se intensificou durante a noite. De acordo com o Simepar, serviço estadual de meteorologia, os ventos alcançaram até 50 km/h na região norte do estado.

Durante a madrugada desta terça-feira, chuvas intensas foram registradas, acompanhadas de grande quantidade de descargas elétricas, concentrando-se principalmente nas regiões dos Campos Gerais, centro-sul e parte do leste. Pela manhã, a instabilidade se concentrou no oeste do estado.

De acordo com o Simepar, as chuvas e quedas de granizo foram causadas por um sistema alongado de baixa pressão atmosférica, conhecido como cavado.

Em Curitiba, a manhã começou com chuvas intensas e um alerta de tempestade logo após as 5h.

O sul segue sob alerta de tempestade para a tarde desta terça-feira, com sensação de calor e clima abafado.

No norte, deve ocorrer apenas chuvas isolada, e algumas cidades podem ter temperaturas acima de 30°C. A previsão do Simepar é de 33ºC em Londrina e 35º na região de Maringá.

"É a instabilidade de primavera presente no estado", disse o meteorologista do Simepar Lizandro Jacobsen.

Ainda há previsão de chuva para quarta (1) e quinta-feira (2), porém com menor intensidade.