SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Americana, no interior de São Paulo, passou a oferecer aulas online a partir desta terça-feira (30) após a unidade ficar sem abastecimento de água.

A cidade, abastecida pelo rio Piracicaba, declarou emergência hídrica na noite de segunda (29).

O decreto municipal vai ser publicado oficialmente nesta terça. Segundo o Centro Paula Souza, responsável pela administração das escolas e faculdades técnicas estaduais, as aulas presenciais voltarão assim que o abastecimento de água do bairro Gleba B for restabelecido.

A Prefeitura de Americana informou que, com o decreto de emergência hídrica, poderá adotar medidas imediatas para minimizar os impactos da estiagem. As ações incluem ampliar as equipes de reparos de vazamentos, contratar mais caminhões-pipa e intensificar as campanhas de conscientização sobre o uso consciente da água.

De acordo com a administração municipal, um caminhão-pipa foi disponibilizado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) para abastecer a Fatec na segunda-feira. No entanto, a unidade precisa fazer adaptações para viabilizar a conexão da mangueira ao reservatório da faculdade.

O Centro Paula Souza disse que está providenciando os ajustes para garantir o abastecimento de água na Fatec. Até que o fornecimento seja restabelecido, as aulas remotas ocorrem de maneira síncrona, com interação de alunos e professores em tempo real.

A Etec de Americana, localizada em outro bairro, não foi afetada e segue com as aulas presenciais.

O decreto municipal vem seis dias após a SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo) declarar estado de escassez hídrica na Bacia do Rio Piracicaba, que registrou chuvas 90% abaixo da média nos últimos meses.

A diminuição do volume piora a vazão e a qualidade da água do Rio Piracicaba. Isso exige um processo de tratamento mais lento por conta do excesso de impurezas, o que pode ocasionar oscilações no abastecimento em diferentes regiões.

De acordo com o DAE, a estiagem prolongada fez com que o processo de captação precisasse ser reduzido em 20%. O abastecimento de água Americana só deve ser normalizado com a retomada das chuvas, especialmente na região da cabeceira do rio Piracicaba.