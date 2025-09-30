O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou na manhã desta terça-feira (30) um boletim que aponta situação de grande perigo por causa da baixa umidade relativa do ar em uma região que inclui vários estados da região central do país.

O alerta é válido para esta tarde, até as 18h, e prevê que a umidade deve ficar abaixo de 12%.

A área ameaçada pela seca cobre todo o Distrito Federal, a metade ao norte de Goiás, o leste do Mato Grosso, o sul de Tocantins, o oeste da Bahia e a ponta noroeste de Minas Gerais. Além da capital federal, a região metropolitana de Goiânia está incluída no alerta.

Segundo o instituto, nos cerca de 280 municípios nessa região há grande risco de incêndios florestais e consequências para a saúde, entre as quais crises de doenças pulmonares, dores de cabeça e desidratação.

Orientações à população

Beber bastante líquido.

Evitar atividades físicas que podem ser nocivas em tempo seco.

Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Usar hidratante para pele e recursos que umidifiquem o ambiente.

Evitar bebidas diuréticas (café e álcool).

E, se necessário, obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

