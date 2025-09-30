SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, foi fechado para pousos e decolagens na manhã desta terça-feira (30) após um vazamento de óleo na pista. Até 11h50, o painel da Infraero mostrava 56 voos cancelados ?28 de partida e 28 de chegada.

Outros 15 voos foram transferidos para o Aeroporto Internacional do Galeão.

Companhias aéreas trabalham com previsão de reabertura do terminal às 17h. A Infraero não divulgou previsão de horário.

O quadro de voos da Infraero, a partir de informações das companhias aéreas, indicava às 11h50 que 22 voos com origem em São Paulo, cinco no Distrito Federal e um em Minas Gerais foram cancelados.

No painel de partidas, estavam cancelados 23 voos para São Paulo, quatro para o Distrito Federal e um para Minas Gerais.

Outros sete voos estão atrasados.

Segundo o aeroporto, um veículo que trafegava fazendo a inspeção durante a noite acabou derramando óleo na pista.

O vazamento aconteceu próximo à cabeceira da pista, local onde as aeronaves tocam o solo durante o pouso e quando fazem a aceleração final durante a decolagem. A remoção do óleo é feita com desengraxante biodegradável.

"A retomada dos voos está condicionada à completa remoção do produto", disse a Infraero em nota.

"Após a conclusão, será realizada vistoria e medição do coeficiente de atrito do pavimento para liberação da pista".

O impacto foi sentido em diversas capitais: em Belo Horizonte, houve um voo cancelado e dois atrasados; em Brasília, dois voos para o Rio não decolaram; em Campinas (SP), pelo menos duas partidas de Viracopos foram suspensas.

Em São Paulo, a ponte aérea de Congonhas foi a mais afetada, com 30 voos cancelados com origem ou destino para o aeroporto de Santos Dumont até 12h.

No terminal carioca, painéis exibiam listas de cancelamentos e atrasos, enquanto passageiros aguardavam no saguão.