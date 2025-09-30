Em nota à imprensa, a empresa informou que houve vazamento de um veículo durante manutenção preventiva, realizada no período noturno, quando não há voos no aeroporto.

Não há previsão de horário para volta do funcionamento.

A retomada dos voos está condicionada à completa remoção do produto [óleo], já que a pista precisa atender aos mais altos padrões de segurança. Após a conclusão, serão realizadas vistoria e medição do coeficiente de atrito do pavimento para liberação da pista, descreve o comunicado.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Até as 15h de hoje, aproximadamente 68 voos de chegada e 69 voos de partida foram cancelados. Além disso, 14 voos foram desviados para o Aeroporto do Galeão, também na capital fluminense.

Tags:

Aeroporto | Óleo | Santos Dumont | suspensão de operaçõe | vazamento