SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bar Ministrão, localizado na alameda Lorena, nos Jardins, área nobre de São Paulo, foi fechado nesta terça-feira (30) em uma operação conjunta da Polícia Civil com as vigilâncias sanitárias municipal e estadual. A interdição ocorre devido a indícios da venda de bebidas alcoólicas contaminadas com metanol no local.

O estabelecimento já havia sido alvo, nesta segunda (29), de operação do CVS (Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo) com Polícia Civil que resultou na apreensão de 100 garrafas de destilados. De acordo com as autoridades, o bar foi interditado até que a conclusão da análise das amostras.

Questionada, a defesa dos proprietários do bar afirmou apenas que o bar estava sendo fechado "por causa de apenas uma pessoa".

Altamente tóxico para o corpo humano, o metanol atinge principalmente o fígado, mas pode também provocar lesões no nervo ótico e causar cegueira.

Em entrevista exibida no domingo (28) pelo Fantástico, da TV Globo, a designer de interiores Rhadarani Domingos disse ter consumido três caipirinhas de frutas vermelhas com maracujá e vodca no bar, no último dia 19, onde esteve durante uma comemoração de aniversário.

"Causou um estrago muito grande. Não estou enxergando nada", disse ela, que está internada. "Não senti nenhum gosto diferente [na bebida]", acrescentou.

Moradores da região disseram que um parklet -tipo de extensão da calçada- foi instalado em frente ao bar há duas semanas. Segundo eles, o local sempre foi muito movimentado.