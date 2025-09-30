SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo federal anunciou nesta terça-feira (30) que 1.240 voluntários vão atuar na COP30, a conferência da Organização das Nações Unidas sobre mudanças climáticas marcada para novembro em Belém. O número corresponde a pouco mais da metade dos 2.375 pré-selecionados e a apenas 28,5% das 4.346 vagas oferecidas.

"Considerando a necessidade de recomposição devido a desistências ou abandonos, novas pessoas poderão ser chamadas até atingir o total aproximado de 1.500", dizem os organizadores da cúpula. Não haverá abertura de outras inscrições.

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará havia informado em agosto que a ONU exige ao menos 1.100 voluntários para o evento. Agora, o governo federal diz que não há um número mínimo.

Os candidatos escolhidos foram aprovados em um curso online com 120 horas de conteúdo preparatório para o evento e receberão certificados de conclusão do treinamento. Dados detalhados quanto ao perfil dos selecionados só serão divulgados em meados de outubro, após o credenciamento junto às Nações Unidas.

Dois editais publicados em maio e junho ofertavam 4.346 vagas para o programa, sendo 3.496 para maiores de 18 anos e 400 voltadas a adolescentes de 16 e 17 anos.

Em agosto, porém, apenas 2.375 pessoas haviam sido direcionadas para o treinamento online. O número final de voluntários na cúpula, 47,8% inferior ao de pré-selecionados, se deve aos candidatos que não concluíram o curso ou desistiram ao longo do processo, segundo a organização da COP30.

Os voluntários participarão em todos os dias do evento, programado de 10 a 21 de novembro. As atividades incluem recepção de participantes, suporte logístico e auxílio na execução de serviços.

As inscrições foram restritas a moradores da capital paraense e região metropolitana. Cada pessoa terá direito a alimentação, transporte e uniforme oficial.

Os interessados puderam optar por uma das três categorias: apoio operacional 1, 2 ou 3. As exigências de língua inglesa variam entre o nível intermediário e o fluente. Voluntários com domínio do idioma irão atuar no espaço de negociação diplomática na conferência, conhecido como "blue zone" (zona azul).