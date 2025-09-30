SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clubes esportivos do estado de São Paulo suspenderam nesta terça-feira (30) a venda e a distribuição de bebidas alcoólicas destiladas como medida de precaução devido aos casos de intoxicação por metanol. A iniciativa visa zelar pela saúde e a segurança de sócios e visitantes. O Sindi Clubes (Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo) emitiu um comunicado para que as associações tomassem essa decisão.

O Esporte Clube Pinheiros , na região dos Jardins, em São Paulo, afirma que suspendeu "a venda e a distribuição de bebidas alcoólicas destiladas no clube em todos os concessionários". Segundo a direção do clube, não há prazo para término da suspensão, e o clube seguirá atento às informações das autoridades competentes até que haja maior clareza sobre a origem do problema e as medidas adotadas.

O Clube Sírio, no Planalto Paulista, zona sul, disse que por indicação do Sindi Clube, também tomou a mesma decisão. "Não tivemos nenhum caso de intoxicação aqui, porém queremos prezar em dobro pela segurança e saúde de associados, frequentadores e convidados".

O número de mortos por intoxicação com metanol no estado de São Paulo subiu para cinco, com um total de 22 casos notificados ?7 confirmados e 15 em investigação. Os casos ocorreram na capital e na região metropolitana, segundo o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva.

No Facebook, , o Clube Hebraica SP, no Jardim Europa, publicou que, "por questões de saúde pública, está temporariamente suspensa a venda e a distribuição de bebidas alcoólicas destiladas no clube em todos os concessionários. A medida visa zelar pela saúde e segurança de sócios e visitantes".

O Clube Paulistano, no Jardim América, também divulgou um comunicado, no site oficial . "Em vista dos acontecimentos externos com bebidas adulteradas, a partir desta terça-feira (30), está suspensa a comercialização de destilados dentro do Paulistano, como forma de segurança".

Eles disseram que a medida valerá até que os órgãos oficiais comuniquem as marcas envolvidas na contaminação e os respectivos lotes. "O clube está em contato com os fornecedores e no aguardo das informações pertinentes quanto aos lotes em estoque".

Em e-mail aos sócios, a Sociedade Harmonia de Tênis divulgou a "suspensão preventiva, a partir de hoje, 30 de setembro de 2025, da venda de bebidas destiladas (gin, vodka, whisky, cachaça, entre outras) em todas as suas dependências.

Em resposta à crise, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou, em coletiva, que os estabelecimentos com suspeita de comercializarem bebidas adulteradas serão interditados de forma cautelar.

A medida visa garantir a segurança da população e checar toda a documentação dos locais. Questionado sobre a possibilidade de envolvimento do crime organizado, o governador disse que não há, por ora, evidências que liguem a adulteração das bebidas à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Em paralelo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou em Brasília que a Polícia Federal abriu um inquérito na segunda-feira (29) para investigar os casos, verificar a procedência da substância, a distribuição em outros estados e se há envolvimento do crime organizado.

Especialistas consultados pela Folha de S.Paulo explicam que a contaminação de bebidas alcoólicas por metanol tende a ocorrer em casos de falsificação, quando a substância tóxica é adicionada para aumentar o teor alcoólico de forma barata. O risco é elevado porque o metanol não altera sabor nem cheiro, só podendo ser detectado por análise laboratorial.