SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começam a funcionar à meia-noite desta quarta-feira (1º) três pórticos de pedágio free flow (de passagem livre) na região de Sorocaba, no interior paulista, da rodovia Raposo Tavares.

Esses pórticos substituirão as atuais praças de pedágio tradicionais com cancelas.

Os novos pedágios eletrônicos ficam em São Roque (km 47,6), Alumínio (km 79,1) e Araçoiaba da Serra (km 111,9). Motocicletas são isentas da cobrança.

As atuais praças serão desativadas gradualmente e demolidas em até seis meses.

Também estão sendo instalados cinco pórticos de monitoramento, sem cobrança, com objetivo de estudar a fluidez e o comportamento do tráfego nesses trechos da Raposo Tavares. Eles ficam nos km 37, 58, 72, 95 e 101.

Por esse modelo, em vez de uma praça de pedágio, são usados pórticos com câmeras capazes de identificar as placas de veículos em movimento ou o sinal das tags (do mesmo tipo usado em pedágios convencionais e estacionamentos de acesso sem parada).

Para veículos com tags válidas, a cobrança é feita automaticamente pela operadora contratada.

Quem não conta com esse dispositivo colado no para-brisa tem até 30 dias para fazer o pagamento.

Responsáveis pelas rodovias devem criar canais digitais, como sites e aplicativos, ou mesmo locais físicos, para que o usuário consiga fazer o pagamento do pedágio.

Segundo a concessionária Sorocabana, do grupo Motiva (antiga CCR), responsável pela rodovia, os preços permanecem equivalentes aos praticados anteriormente, mas agora divididos em ida e volta e não apenas cobrado em sentido único (veja valores abaixo).

Motoristas com tag eletrônica terão débito automático, com direito a 5% de desconto básico e até 20% de descontos adicionais para usuários frequentes de veículos leves que circulam pelo mesmo pórtico mais de uma vez, no mesmo sentido, dentro do período de um mês.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, até o fim deste ano, rodovias sob concessão no estado ganharão 37 pedágios no sistema free flow, sendo 16 em estradas estaduais e outros 21 na Presidente Dutra, que é federal, no trecho entre a capital paulista e Arujá, na região metropolitana de São Paulo.

Ainda em 2025, sem data definida, a Raposo terá mais quatro pedágios de passagem livre, além dos três que passam a operar nesta quarta, chamados pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) de Siga Fácil.

Também à espera de cronograma para início de funcionamento, há free flow sendo instalados na Mogi-Dutra, na Mogi-Bertioga, na Rio-Santos, com suas ramificações de nomes na Baixada Santista, na Brigadeiro Faria Lima (estrada que liga o município de Matão à divisa de Minas Gerais) e no trecho norte do rodoanel (região metropolitana de São Paulo).

Desde o ano passado três pórticos já fazem esse tipo de cobrança, em Jaboticabal e Itápolis, no interior, e no contorno sul da rodovia dos Tamoios, em São Sebastião, no litoral norte.

SERVIÇO

Novos pedágios de passagem livre

RODOVIAS ESTADUAIS

A partir da meia-noite desta quarta-feira (1º)

SP-270 Raposo Tavares

Preços

São Roque (km 48): de R$ 10,10 em único sentido para R$ 5,05 em cada sentido

Alumínio (km 83): de R$ 9,90 em um único sentido para R$ 4,95 em cada sentido

Araçoiaba (km 111): R$ 4,20 por sentido

*A operação de outros quatro pórticos na rodovia está prevista ainda para 2025

Como pagar

Para quem tem tag colada no para-brisa

Débito automático, com direito a 5% de desconto básico, e até 20% de desconto adicionais para usuários frequentes de veículos leves que circulam pelo mesmo pórtico mais de uma vez, no mesmo sentido, dentro do período de um mês

Demais motoristas

É preciso fazer o pagamento em até 30 dias

- Pelo site Pedágio Digital (clique aqui)

- Aplicativo CCR Rodovias

- WhatsApp (0800 252 7280), com opções de Pix e cartão de crédito

Sem data definida até dezembro

SP-088 (Mogi-Dutra)

Km 37 (Mogi das Cruzes)

Km 40 (Mogi das Cruzes

SP-O98 (Mogi-Bertioga)

Km 92 (Bertioga)

SP-055 (Rio Santos, Doutor Manuel Hipólito Rego e Padre Manoel da Nóbrega)

Km 238 (Santos)

Km 361 (Itariri)

SP-326 (Brigadeiro Faria Lima)

Km 307 (Dobrada)

Km 357 (Taiúva)

Rodoanel Norte

Dois pórticos, na entrada e saída do trecho que ligará a avenida Raimundo Pereira de Magalhães, em São Paulo, à rodovia Presidente Dutra

RODOVIA FEDERAL

Presidente Dutra

Os pórticos ficam nas novas entradas e saídas das pistas marginais para as expressas; sistema também começa a operar em 2025