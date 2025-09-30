SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma ação conjunta da Polícia Civil da Paraíba e a Promotoria deflagrou nesta terça-feira (30) Operação Asfixia para combater o avanço da atuação do Comando Vermelho no estado. Foram cumpridos 26 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 125 milhões em bens e valores.

A operação é feita em conjunto também com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que na segunda (29) já havia iniciado uma ação em que prendeu 17 pessoas.

Segundo o Ministério Público, a ação integrada mobilizou mais de 150 servidores, distribuídos em 30 equipes. Os mandados foram cumpridos nas cidades de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Campina Grande, Cabaceiras, Nova Floresta e no Rio de Janeiro.

A polícia disse que o principal alvo da operação é o criminoso Flávio de Lima Monteiro, conhecido por "Fatoka", atual líder da célula do Comando Vermelho na Paraíba.

A reportagem tenta localizar a defesa do suspeito.

Segundo as investigações, mesmo foragido e vivendo no Rio de Janeiro, Fatoka continua dando ordens para ações do Comando Vermelho na Paraíba. A atuação dele seria sobretudo em Cabedelo.

As investigações identificaram uma rede de laranjas, empresas fantasmas e movimentações financeiras que ultrapassam R$ 250 milhões.

Em apoio à operação, agentes da 128ª DP (Rio das Ostras), no Rio de Janeiro, prenderam um suspeito em sua casa no bairro Âncora. No local, foi apreendido um celular. Segundo a polícia, o homem é acusado de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

OPERAÇÃO NO RIO

Na segunda, uma operação conjunta das polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro e da Promotoria prendeu 17 pessoas. Durante a operação, equipes de policiais trocaram tiros com supostos traficantes, principalmente na região da Gardênia Azul.

Em um carro foram encontradas armas e drogas. Criminosos reagiram e interditaram a avenida Ayrton Senna, na altura do Anil, também na zona oeste. Eles conseguiram bloquear a pista lateral. Testemunhas relataram que uma mulher entrou em ao menos dois ônibus e roubou as chaves, o que travou o tráfego em duas faixas auxiliares.

Outro grupo ateou fogo a entulho na pista central, mas a pista já foi desobstruída.

A operação teve ainda o apoio da Polícia Civil do Pará. Juliana Cristina Pinheiro dos Santos, 26, conhecida como Jhu do Pará, foi presa em Belém. Segundo a polícia, ela é apontada como elo entre criminosos dos dois estados.