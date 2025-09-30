SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de roubos registrados de janeiro a agosto deste ano teve queda de 14,7% no estado de São Paulo e de 13% na capital, mostram estatísticas divulgadas nesta terça-feira (30) pela SSP (Secretaria de Segurança Pública paulista).

No mesmo período, a quantidade de homicídios teve alta de 10% na capital paulista: passou de 318 assassinatos, de janeiro a agosto do ano passado, para 350 mortes neste ano. Isso ocorreu apesar de uma redução das mortes quando se considera apenas mês de agosto, de 48 para 36 homicídios.

No conjunto do estado, os homicídios ficaram praticamente estáveis: foram registrados 1.690 assassinatos de janeiro a agosto deste ano, três a menos do que no mesmo período de 2024. Esses números não consideram as mortes decorrentes de intervenções policiais, os latrocínios e as lesões corporais seguidas de morte (agressões em que a intenção de matar não é comprovada).

Foram 194 vítimas de homicídio no mês de agosto em todo o estado ?11 a menos do que há um ano, e o menor número de vítimas para o mês de agosto na série histórica, que teve início em 2001

Tanto no estado quanto na cidade de São Paulo, os roubos também chegaram ao menor número de ocorrências para o mês nos últimos 24 anos. Em todo o estado, foram 13,2 mil casos registrados em um mês, o que significa redução de quase 13% em relação a agosto do ano passado. No acumulado do ano, a redução de roubos foi de 14,7%.

Já na capital, quando se compara o período de janeiro a agosto, houve queda de 13% nos registros de roubo desde 2024 ?chegando a um total de 68,2 mil ocorrências em oito meses. Foram 8.300 roubos na cidade no mês passado, 596 a menos (ou -6,6%) em relação a agosto de 2024.

Os registros de furto, no entanto, não acompanharam a queda nos roubos. Foram 277 mil casos registrados em todo o estado durante oito meses. No mesmo período do ano passado, houve 2.689 furtos a menos (uma diferença de 1%).

Esse aumento se concentrou nos meses de janeiro, março, abril e maio deste ano. No mês de agosto, houve 1.262 registros de furto a menos, em relação ao ano passado.

Na capital, o aumento de furtos foi de 4,7% no acumulado de janeiro a agosto, chegando a 166,8 mil ocorrências. Apenas no mês de agosto foram 22 mil registros de furto na cidade, 1.786 a mais do que em agosto de 2024.

Houve também aumento no número de estupros registrados no estado e na capital. Foram 9.639 casos registrados de janeiro a agosto, 119 a mais do que no mesmo período do ano passado. Só na capital foram 1948 registros, 12 vítimas a mais em relação a 2024.

De setembro do ano passado a agosto de 2025, o estado de São Paulo teve a taxa de 5,9 vítimas de homicídio a cada 100 mil habitantes. Quando o governador Tarcísio de Freitas (Repúblicanos) assumiu a gestão estadual, a taxa estava em 6,74 vítimas por 100 mil habitantes.

Na cidade de São Paulo, a taxa de homicídios chegou a 4,36 vítimas por 100 mil habitantes no ano passado ?a menor da série histórica?, e no período de setembro do ano passado a agosto de 2025 ficou em 4,64 vítimas por 100 mil habitantes.